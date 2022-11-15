Чартеры в Таиланд возвращаются

Туроператор ANEX Tour уточнил свою полетную программу в Таиланд. Наряду с ранее анонсированными рейсами из пяти городов Сибири и Дальнего Востока запланированы теперь еще и прямые вылеты из Екатеринбурга, Владивостока, расширена полетная программа в Новосибирске. Будут и рейсы из Москвы. Редакция публикует подробности, а также первую реакцию туристов на появление долгожданной прямой перевозки на одном из главных выездных направлений.

Фото: Tourdom Tourdom

Туроператор поделился полным расписанием по состоянию на 15 ноября. Видно, что программа выделяется широким охватом регионов Сибири и Дальнего Востока. Компания организует чартеры в два тайских аэропорта. Это остров Пхукет и Утапао, расположенный поблизости от Паттайи. Больше всего повезло жителям Новосибирска и Красноярска, у которых появился выбор – из их города самолеты будут летать на оба курорта.

Видео дня

Паттайя (аэропорт Утапао)

Новосибирск – 26.11.2022–19.04.2023, 2 раза в неделю

Красноярск – 27.11.2022–16.04.2023, 2 раза в неделю Кемерово — 29.11.2022–11.04.2023, 1 раз в неделю Владивосток — 28.11.2022–17.04.2023, 2 раза в неделю

Пхукет

Москва – 23.11.2022–23.04.2023, 3 раза в неделю

Красноярск – 27.11.2022–16.04.2023, 2 раза в неделю

Хабаровск – 29.11.2022–04.04.2023, 2 раза в 10 дней

Иркутск – 29.11.2022–18.04.2023, 2 раза в неделю

Екатеринбург – 01.12.2022–06.04.2023, раз в 10 дней

Новосибирск – 28.11.2022–17.04.2023, 3 раза в неделю

«Таиланд – то направление, для которого особенно важно наличие рейсов из Сибирской и Дальневосточной части страны. До 2020 года именно Таиланд был одним из немногих доступных зарубежных стран для пляжного отдыха в зимний сезон и был крайне востребован у жителей СФО и ДВФО. Выбор городов вылетов очевиден», – пояснили TourDom.ru в пресс-службе ANEX Tour.

Также программа отличается высокой интенсивностью полетов. Почти повсеместно в расписании запланировано два-три вылета в неделю, что позволяет туроператору формировать туры разной продолжительности. В Екатеринбурге рейсы будут с наиболее популярной частотой – раз в 10 дней.

Цены уже опубликованы в системе бронирования ANEX Tour. Стоимость тура с вылетом из Новосибирска в Паттайю на 10 ночей начинается от 155 тыс. руб. с размещением в отеле 3* на завтраках. Пакет с вылетом из Красноярска на остров Пхукет с проживанием в отеле 3* на завтраках обойдется от 154 тыс. руб. В эту стоимость входят: прямой перелет, проживание в выбранной гостинице, групповой трансфер, страховой полис и топливный сбор.

«В первые дни после анонса продажи туров в Таиланд бьют все рекорды. Конечно, проведенная акция “Черная пятница” поддержала интерес, но уже третий день подряд Таиланд остается первым направлением по количеству забронированных заявок в сутки», – добавили в компании.

Как подтверждает опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома», интерес к прямым рейсам в Таиланд сейчас очень высок. Всего за 3 часа с момента начала голосования поучаствовало более 1000 пользователей. 30% из них готовы купить тур и следят за ценами, 5% уже забронировали, 17% готовы сделать это позже, «если будут деньги». Принципиально не хотят лететь в Таиланд только 10%.