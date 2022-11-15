Чартеры в Таиланд возвращаются

Туроператор ANEX Tour уточнил свою полетную программу в Таиланд. Наряду с ранее анонсированными рейсами из пяти городов Сибири и Дальнего Востока запланированы теперь еще и прямые вылеты из Екатеринбурга, Владивостока, расширена полетная программа в Новосибирске. Будут и рейсы из Москвы. Редакция публикует подробности, а также первую реакцию туристов на появление долгожданной прямой перевозки на одном из главных выездных направлений.
Туроператор поделился полным расписанием по состоянию на 15 ноября. Видно, что программа выделяется широким охватом регионов Сибири и Дальнего Востока. Компания организует чартеры в два тайских аэропорта. Это остров Пхукет и Утапао, расположенный поблизости от Паттайи. Больше всего повезло жителям Новосибирска и Красноярска, у которых появился выбор – из их города самолеты будут летать на оба курорта.
Новосибирск – 26.11.2022–19.04.2023, 2 раза в неделю
Красноярск – 27.11.2022–16.04.2023, 2 раза в неделю Кемерово — 29.11.2022–11.04.2023, 1 раз в неделю Владивосток — 28.11.2022–17.04.2023, 2 раза в неделю
Пхукет
Москва – 23.11.2022–23.04.2023, 3 раза в неделю
Красноярск – 27.11.2022–16.04.2023, 2 раза в неделю
Хабаровск – 29.11.2022–04.04.2023, 2 раза в 10 дней
Иркутск – 29.11.2022–18.04.2023, 2 раза в неделю
Екатеринбург – 01.12.2022–06.04.2023, раз в 10 дней
Новосибирск – 28.11.2022–17.04.2023, 3 раза в неделю
«Таиланд – то направление, для которого особенно важно наличие рейсов из Сибирской и Дальневосточной части страны. До 2020 года именно Таиланд был одним из немногих доступных зарубежных стран для пляжного отдыха в зимний сезон и был крайне востребован у жителей СФО и ДВФО. Выбор городов вылетов очевиден», – пояснили TourDom.ru в пресс-службе ANEX Tour.
Также программа отличается высокой интенсивностью полетов. Почти повсеместно в расписании запланировано два-три вылета в неделю, что позволяет туроператору формировать туры разной продолжительности. В Екатеринбурге рейсы будут с наиболее популярной частотой – раз в 10 дней.
Цены уже опубликованы в системе бронирования ANEX Tour. Стоимость тура с вылетом из Новосибирска в Паттайю на 10 ночей начинается от 155 тыс. руб. с размещением в отеле 3* на завтраках. Пакет с вылетом из Красноярска на остров Пхукет с проживанием в отеле 3* на завтраках обойдется от 154 тыс. руб. В эту стоимость входят: прямой перелет, проживание в выбранной гостинице, групповой трансфер, страховой полис и топливный сбор.
«В первые дни после анонса продажи туров в Таиланд бьют все рекорды. Конечно, проведенная акция “Черная пятница” поддержала интерес, но уже третий день подряд Таиланд остается первым направлением по количеству забронированных заявок в сутки», – добавили в компании.
Как подтверждает опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома», интерес к прямым рейсам в Таиланд сейчас очень высок. Всего за 3 часа с момента начала голосования поучаствовало более 1000 пользователей. 30% из них готовы купить тур и следят за ценами, 5% уже забронировали, 17% готовы сделать это позже, «если будут деньги». Принципиально не хотят лететь в Таиланд только 10%.
В ANEX Tour напоминают, что для поездки в Таиланд на срок до 30 дней туристам из России не требуется виза, а с 1 октября отменена необходимость предъявления сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста на COVID-19.