Россиянка побывала в Италии и раскрыла постыдные привычки местных

Российская тревел-блогерша, часто бывавшая в Италии, выяснила четыре привычки итальянцев, которые считаются неприличными у русских домохозяек. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Автор блога раскрыла, что итальянки не стесняются поливать домашние цветы недопитыми остатками кофе или чая — считается, что таким образом можно сэкономить на воде и удобрениях для растений. Еще больше россиянку удивила привычка жарить еду на одном масле несколько дней.

«Когда узнала об этом, стала более настороженно относиться к небольшим семейным ресторанам и кафе, столь популярным в Италии. А что если они используют масло для жарки многократно не только дома, но и в заведениях? У нас таких хозяек сразу пристыдят», — рассказала блогерша.

Также путешественница заметила, что в Италии принято накрывать пледом диван и кресла, так как накидка бережет от повреждений и загрязнений, а также создает уют в доме. По мнению девушки, российские домохозяйки поступают так только тогда, если мебель старая и нет возможности ее обновить — в остальных случаях это считается пережитком прошлого.

Последней необычной привычкой итальянцев стало использование недоеденных салатов в качестве начинки для равиоли. Девушка провела аналогию с применением остатков еды для пирогов или блинов, однако посчитала, что российские домохозяйки не станут прибегать к этому способу из соображений заботы о здоровье.