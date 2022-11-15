Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию

— Стамбул — это довольно востребованное направление для бизнес-поездок, а также транспортный хаб. Какая-то часть туристов может перенести путешествия, но тогда речь будет идти именно о переносах, не об отказах, — прокомментировал вице-президент АТОР Артур Мурадян.