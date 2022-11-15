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1 час назад

Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию на фоне теракта в Стамбуле

Реальное время

Российские туристические операторы не ожидают массовых отказов от уже забронированных путевок в Турцию на фоне теракта в Стамбуле 13 ноября, сообщили представители отрасли "РИА Новости".

Эксперты не ожидают массовых отказов от туров в Турцию
Фото: Реальное времяРеальное время

— Стамбул — это довольно востребованное направление для бизнес-поездок, а также транспортный хаб. Какая-то часть туристов может перенести путешествия, но тогда речь будет идти именно о переносах, не об отказах, — прокомментировал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Он добавил, что нельзя исключать просадку продаж новых путевок, однако, как правило, российские туристы через две-три недели уже не учитывают фактор ЧП.

Взрыв произошел в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль. Известно, что пострадали трое российских граждан.

Заграница,Артур Мурадян,
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