Что посмотреть в Иране

«Там можно смело путешествовать между городами на рейсовых автобусах. Они очень хорошие. И европейские туристы так и делают. Потому что иранцы в массе своей очень приветливые, приятные, воспитанные и доброжелательные люди. И путешествовать там безопасно, – говорит Каринэ Геворгян. – Кроме того, иранцы невероятно чистоплотны – просто до степени хирургической стерильной чистоты. Причем как по отношению к себе, так и в жилищах, и в общественных местах, и в гостиницах – это видно. Я помню, как однажды мы увидели странствующего дервиша. И мой спутник посмотрел на него, и первое, что произнес – «какой он чистенький»! То есть даже странствующий дервиш производил впечатление очень опрятного. При этом люди в целом, и особенно молодежь, очень современные. Все эти глупости относительно стрижек и хиджабов – это выдумки, в Иране их не носят».