Что посмотреть в Иране

Иран стал самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники у россиян. Об этом свидетельствуют данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Отправиться в Иран собираются 20% пользователей этого сервиса, в то время как второе по популярности направление, Турцию, рассматривают лишь 18,6% граждан. Почему Иран может в дальнейшем стать одним из самых перспективных туристических направлений для россиян – читайте в нашем материале.
Как рассказала в интервью MIR24.TV политолог-иранист Каринэ Геворгян, Иран – очень разнообразная по ландшафту страна. «Там есть и горы, и пустыни, и морские курорты, и природное разнообразие необыкновенной красоты. Это страна совершенно сказочная – ни один из крупных городов Ирана не похож на другой. Там великолепные музеи, а иранские парки – это что-то исключительное для любителей ландшафтного дизайна», – говорит эксперт.
По словам Геворгян, в Иране нужно обязательно посетить город Исфахан.
«Это один из красивейших городов мира, который был построен за 100 лет до Петербурга в едином ансамблевом стиле и по единому плану. Архитекторы всех стран приезжают туда, потому что там использовано несколько уникальных архитектурных приемов, которые до сих пор не удалось расшифровать. Очевиден большой талант зодчих. По красоте Исфахан превосходит все другие иранские города», – говорит Каринэ Геворгян.
Наименее интересной в архитектурном плане, по словам эксперта, является сама столица, Тегеран. «А вот Шираз, вблизи которого находятся руины Персеполиса, нужно посмотреть обязательно. Ведь это остатки комплекса, построенного персидской династией Ахеменидов, правителем империи которой был Кир Великий. Это очень сакральное место. Слово «Иран» в переводе означает «арии», – рассказывает эксперт.
«Я всегда рассказываю, что Иран – это одна из древнейших цивилизаций. По крайней мере «Всемирная история» Геродота начинается с рождения Кира Великого, – говорит политолог. – Это страна, которая задолго до Рима строила виадуки и дороги. И они до сих пор в хорошем состоянии и функционируют. Рим никогда и не скрывал, что даже схему управления империей он взял у иранцев. Киру Великому принадлежит так называемый первый манифест о правах человека – этот документ находится в британском музее. Так что иранцы подарили человечеству много чего, в том числе систему управления многонациональным полирелигиозным государством».
По словам эксперта, в Иране очень вкусная и недорогая пища, а также великолепная инфраструктура.
«Там можно смело путешествовать между городами на рейсовых автобусах. Они очень хорошие. И европейские туристы так и делают. Потому что иранцы в массе своей очень приветливые, приятные, воспитанные и доброжелательные люди. И путешествовать там безопасно, – говорит Каринэ Геворгян. – Кроме того, иранцы невероятно чистоплотны – просто до степени хирургической стерильной чистоты. Причем как по отношению к себе, так и в жилищах, и в общественных местах, и в гостиницах – это видно. Я помню, как однажды мы увидели странствующего дервиша. И мой спутник посмотрел на него, и первое, что произнес – «какой он чистенький»! То есть даже странствующий дервиш производил впечатление очень опрятного. При этом люди в целом, и особенно молодежь, очень современные. Все эти глупости относительно стрижек и хиджабов – это выдумки, в Иране их не носят».
Единственный недостаток этой страны в глазах русских – это то, что там не продают алкоголь. Не продают ни в магазинах, ни в барах – вообще практически нигде. Пиво тоже безалкогольное. Но для особо страждущих существуют армянские клубы – в Исфахане, в Тегеране и в других крупных городах. Достаточно русскому человеку туда постучаться, и там есть бары, где можно купить и употреблять алкоголь. Христианам это не запрещено и в их внутренних клубах, и частных организациях.
«Может останавливать и то, что в Иране раздельные пляжи для мужчин и женщин. Например, есть круглогодичный курорт на острове Киш, который очень привлекателен для россиян на Новый год. Но в случае интереса россиян гостиницы вполне могут арендовать для наших соотечественников отдельный кусок пляжа. Это Конституция Ирана вполне позволяет», – объясняет иранист.
По словам эксперта, если наши соотечественники начнут открывать эту страну, то сильно поразятся. В том числе и некоторым сходствам и интересным совпадениям с Россией. Например, архитектура России до XVII находилась под большим влиянием Ирана. Да и в росписях внутренних интерьеров Кремля можно обнаружить большое влияние иранской миниатюры.