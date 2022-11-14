Где находится один из самых жутких замков в Европе

Средневековые замки уже на протяжении долгих лет манят туристов, привлекая не только старинной архитектурой, но и массой мистических легенд и неразгаданных тайн. Один из них — Чиллингем, расположенный на севере Англии в графстве Нортумберленд. Чем он известен и почему его призраки по сей день наводят ужас на местных жителей и туристов, читайте в материале «Рамблера».

Фото: TSP/wikipedia.org TSP/wikipedia.org

Замок возвели в XII веке, а уже три столетия спустя он был выкуплен знатной четой Грей. Родовое имение переходило по наследству представителям династии, пока в 1298 году король Эдуард І не остановился в нем по пути в Шотландию. Из-за своего стратегического положения и близости к морю, строение играло важную роль в кровавой войне Англии с Шотландией в XIV веке. В итоге Чиллингем стал местом ужасных экзeкуций во время противостояния частей Соединенного Королевства. В подвале до сих пор сохранилась полностью оборудованная камера пыток, где в течение трех лет 7500 шотландцев (включая мужчин, невинных женщин и детей разных возрастов) лишили жизни.

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По слухам, некоторые узники замка не попадали в это подземелье, но их участь была не лучше — пленников заживо замуровывали в стены семейного склепа, построенного неподалеку от основного здания. Многие туристы, посещавшие замок в наши дни, утверждают, что именно из склепа до них доносились пронизывающие стоны погибших жертв.

TSP/wikipedia.org

Со склепом связана история одного из самых известных приведений замка Чиллингем — призрака «сияющего» мальчика. Согласно легенде, он появляется по ночам в одной из комнат с громким криком и направляется к склепу — туда, где во время реконструкций были обнаружены останки взрослого мужчины и маленького мальчика, замурованных в стене заживо.

Таинственный дух ребенка — не единственный обитатель жуткого замка. Еще один — некий Джон Сэйдж. Он славился на всю Европу жестокостью, а жители графства боялись его, зная о его преступлениях. Однажды, находясь в замке вместе со своей возлюбленной, мужчина заподозрил ее в неверности и, страшно разозлившись, убил ее в одной из комнат. Король отомстил за смерть девушки, казнив Мучителя Сэйджа. С тех пор его душа скитается по комнатам замка, пугая его обитателей душераздирающими стонами и металлическим лязгом цепей.

Еще один призрак связан с супругами Беркли, ставшими следующими владельцами проклятого замка. Чета переехала в поместье после свадьбы, но вскоре их отношения стали портиться — пара постоянно ругалась, а сэр Беркли стал регулярно отлучаться из дома. Через пару месяцев леди Мэри получила от мужа послание, в котором тот сообщал, что бросает ее, поскольку влюблен в ее родную сестру. Отчаявшаяся женщина так и не смогла смириться с правдой — она умерла через несколько лет в своей спальне в замке в полном одиночестве. Согласно легенде, ее призрак регулярно сходит с портрета леди Мэри Беркли, когда в Чиллингеме появляются мужчины, неверные своим женам.

В 1982 году замок купил сэр Хамфри Уэйкфилд, жена которого была якобы потомком того самого рода Грей. Новый владелец сделал реставрацию замка смыслом своей жизни и потратил целое состояние и многие годы на то, чтобы восстановить это строение.