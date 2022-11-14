Как туристу из России попасть в Мьянму?

Мьянма – малоизвестная для многих россиян страна в Юго-Восточной Азии – готовится принять с декабря регулярные авиарейсы из городов России. Страна позволяет совместить пляжный отдых с экскурсионным. Редакция TourDom.ru составила памятку с рекомендациями для туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Правила въезда в Мьянму

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Российские туристы могут приезжать без оформления визы сроком до 30 дней. Такой порядок установлен на период с 1 июля 2022 гожа по 30 июня 2023 года. Пересечение границы для иностранцев возможно только через аэропорты в городах – Мандалай, Янгон и столичный Нейпьидо.

При прохождении погранконтроля необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет более 6 месяцев. Затем следует медицинский контроль с предъявлением документов по статусу COVID-19 и оплата экспресс-теста на антитела. Стоимость процедуры – 15 тыс. мьянманских кьят (официальный курс: 1 доллар – около 2100 кьят). От сдачи теста до получения результата, по комментариям в соцсетях, проходит порядка 10 минут.

Требования по COVID-19

Как уточняют на сайте МИД России в памятке о режиме въезда в условиях пандемии, для поездки в Мьянму необходимо иметь сертификат о полной вакцинации за 2 недели до прилета. В список возможных вакцин включены российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Освобождены от этого требования дети до 12 лет.

Вместо сертификата о прививке можно предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный за двое суток до прибытия в страну. Такая справка не нужна детям до 6 лет.

Также обязательна медицинская страховка от COVID-19, которую оформляют только в Myanma Insurance. Сайт компании англоязычный, но в целом интуитивно понятный. При самостоятельном путешествии необходимо решить проблему с онлайн-оплатой при отсутствии действующей международной банковской карты.

Все требуемые документы должны быть на английском языке и распечатаны для предъявления.

Как добраться в Мьянму?

На декабрь заявлены рейсы авиакомпании Myanmar Airways International между аэропортом Мандалай и городами Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ. В основном эта чартерная программа предназначена для клиентов туроператора, но часть мест он направит в свободную продажу.

Из столицы России в Мьянму пока есть рейсы только со стыковкой. Система бронирования авиабилетов предлагает несколько вариантов маршрутов.

Из Шереметьево, например, 1 декабря можно вылететь на борту «Аэрофлота» до Бангкока. В Таиланде предстоит трехчасовая самостоятельная пересадка с регистрацией на рейс Myanmar Airways International до Янгона (для россиян виза не нужна, ковидных требований нет). Общее время в пути – 13,5 часа, стоимость – 67 тыс. руб.

Также с «Аэрофлотом» можно долететь до Дели, где необходимо будет пройти новую регистрацию для вылета на лайнере Myanmar Airways International (нужна индийская виза и подтверждение статуса по COVID-19). Дорога занимает 17 часов при цене билета 44 тыс. руб. на 1 декабря.

Авиакомпания Etihad летит по маршруту Шереметьево – Абу-Даби – Бангкок. Далее самостоятельная пересадка на рейс Myanmar Airways International до Янгона (ограничений по ковиду нет, виза россиянам не нужна). На все потребуется 17 часов и 57,5 тыс. руб. с вылетом 3 декабря.

Чуть дешевле варианты перелета в Янгон со стартом из Внуково на четырех перевозчиках: от 40 тыс. руб. и в пути – больше суток.

Обстановка в Мьянме

В Мьянме существует немало ограничений. Есть так называемые закрытые города, куда невозможно попасть. А главное – жизнь останавливается с наступлением темноты, комментируют в соцсетях. Среди примеров город Мандалай, где после 18 часов все закрыто, и лишь в супермаркете, работающем до 20:00, туристы смогли купить продукты. Более комфортной ими была оценена атмосфера в Янгоне, а также на прибрежных курортах.

В вечернее время путешественники не смогли найти такси, чтобы поехать в другой населенный пункт. Ночью на блокпостах военные проверяли документы, однако, по отзывам путешественников, не высказывали претензий, увидев российский паспорт.

При этом россияне отмечают, что чувствуют себя в стране безопасно. Местные жители приветливы к иностранцам: они не избалованы туристами, цены не задирают, комментируют в паблике. Европейцы для многих в диковинку, поэтому нередки просьбы сфотографироваться с ними.

К ввозу-вывозу запрещены игральные карты и фальшивая валюта. На профессиональную фото- и видеоаппаратуру, квадрокоптеры необходимо заранее оформить разрешение. Турист может захватить в Мьянму до 400 сигарет и 2 л алкоголя.

Наличные предпочтительней

Денежная единица Мьянмы – кьят. В ходу банкноты номиналом от 10 до 10 тыс., а монеты стали сувенирами. Теоретически возможна безналичная оплата в крупных магазинах и отелях, есть банкоматы для снятия наличных, в том числе с картами UnionPay.

Однако, чтобы не решать квест, надежнее приехать на отдых с валютой, как советуют уже побывавшие в стране россияне. Лучше всего иметь доллары, евро принимают не везде. Обмен производят в банках, на которые жалуются, что они предлагают заниженные котировки. В частности, в паблике сообщают, что в Янгоне хороший курс в обменниках Unity, Fame, Grumman Exchange. Среди рекомендаций – узнать, на каких условиях могут взять валюту в отеле.

В соцсетях рекомендуют запастись стодолларовыми купюрами нового образца, так как старые серии практически нигде не меняют. Каждую банкноту тщательно осматривают: за штамп, надпись, сгиб в бумажнике – снижение курса.

Страна золотых храмов

Для пляжного отдыха в Мьянме советуют поехать на побережье Бенгальского залива – на курорты Нгве Саунг и Нгапали. Здесь туристы найдут отели 4–5*. Для остановившихся в Нгве Саунг есть тур в джунгли, чтобы прокатиться на слонах. Красивые пляжи и на побережье Андаманского моря, однако до них трудно добираться, сообщают в чатах.

И все же в страну, носившую ранее название Бирма, стоит приехать ради незабываемых экскурсий: как отмечают знатоки, все здесь колоритнее соседнего Таиланда. Мандалай, куда запланированы рейсы из Сибири, – полон достопримечательностей, рядом с ним остатки городов прежних цивилизаций.

В бывшую столицу Янгон стремятся, чтобы увидеть главную святыню буддистов страны – стометровую ступу Шведагон, инкрустированную золотом и самоцветами. В центре страны – город храмов Баган. В этом районе тысячи ступ, пагод и монастырей – и все в золотом облачении.