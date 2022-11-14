«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»

В ноябре интернет ошеломила история, произошедшая на турецком курорте с 45-летней москвичкой. Россиянка, приехавшая в Анталью с мужем и дочерью, была изнасилована сотрудником отеля и его несовершеннолетним братом. Но заявление в полицию женщина написала уже после возвращения на родину.

Чаще всего туристы, которые подверглись надругательству, не обращаются в правоохранительные органы за границей, опасаясь предвзятого отношения к иностранцам. Полиция действительно зачастую не хочет заводить дело, считая, что потерпевший вернется в родную страну и не сможет участвовать в следствии, а отель, стремясь сохранить репутацию, может попытаться замять факт преступления. Так ли это на самом деле и что делать туристам, пережившим насилие в чужой стране, выясняла «Лента.ру».

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Изнасиловали и уехали

В конце октября семейная пара с ребенком отправилась из Москвы в популярную у россиян Анталью. Путевка в пятизвездочный отель Otium Eco Club обещала отличный отдых: на курорте продолжается бархатный сезон, столы в ресторанах ломятся от еды, воздух ежедневно прогревается до плюс 27 градусов.

В один из дней супруги приобрели у сотрудника отеля дополнительные услуги, представленные в гостинице, а потом еще раз пересчитали потраченные деньги и поняли, что переплатили 150 евро. Администратор свою вину признал и пообещал в ближайшее время деньги вернуть.

Однажды вечером москвичка увидела сотрудника отеля и напомнила о возврате денег. Наличные решено было снять в ближайшем банке. Довезти их до места вызвался 17-летний брат турка. Но, оказавшись за пределами отеля, мужчины изменили маршрут — вместо банка привезли ее на пляж и предложили заняться групповым сексом.

Когда москвичка отказалась, мужчины надругались над ней и покинули место преступления. Добравшись до отеля, пострадавшая рассказала об изнасиловании мужу. Вместе они попытались обратиться в полицию, однако, по их словам, отделение оказалось закрыто. Москвичи последовали рекомендациям и написали заявление, приехав в Россию. Теперь расследованием занимается московский отдел полиции.

По словам туристки, руководство гостиницы всячески попыталось замять случившееся, а тот самый сотрудник отеля на работе больше не появлялся.

С похожим поведением менеджеров отеля столкнулась осенью 2020 года 15-летняя россиянка Алена, приехавшая на турецкий курорт с семьей. Как писала местная газета Hürriyet, однажды в номер, где девушка была одна, вошел турецкий официант и изнасиловал ее.

Узнав о произошедшем, родные девочки потребовал, чтобы администраторы отеля вызвали полицию, однако они просьбу проигнорировали. Вместо этого менеджеры через СМИ обвинили в произошедшем юную россиянку, которая якобы сама зазвала мужчину в номер.

Поведение руководства отеля, которое хотело скрыть это отвратительное происшествие, неприемлемо. И мы требуем, чтобы этому поступку была дана публичная оценка. Такая позиция отеля не согласуется с принципами гостеприимства, — Иван Степанов, российский консул

В результате родители пострадавшей все же пожаловались в прокуратуру на подозреваемого в изнасиловании официанта и на руководство объекта размещения. Мужчину задержали, но потом отпустили, сославшись на то, что разбирательство ни к чему не привело.

Адвокат и бывший следователь МВД Александр Карабанов считает, что иностранное правосудие предвзято относится к туристам. По его мнению, местная полиция не торопится возбуждать уголовные дела и проводить расследование, поскольку «не хочет заморачиваться». Они считают, что приезжий скоро вернется на родину, а значит, не сможет участвовать в следственных мероприятиях.

К тому же отель, на территории которого произошло преступление, старается скрыть факт преступления, чтобы не испортить репутацию.

Ни к чему не приведет

По словам юриста из Анкары Пынар Доусой, она ни разу не слышала о случаях, когда иностранкам удавалось выиграть дело об изнасиловании в Турции. «Не часто получается это и у турчанок. В большинстве случаев преступники избегают тюрьмы. Некоторые и вовсе женятся на женщинах, над которыми они надругались. До разбирательства дело даже не доходит», — пояснила эксперт.

Юрист приводит в пример дело Ипек Эр в 2020 году. 18-летнюю девушку изнасиловал сержант Муса Орхан. Это подтвердило медицинское заключение и предсмертная записка жертвы. Девушка не смогла справиться с потрясением и через несколько дней после попытки самоубийства скончалась в больнице. Узнав об этом, правозащитники устроили массовые акции протеста, требуя справедливости. Несмотря на широкий общественный резонанс, Орхана так и не посадили — не хватило доказательств его вины.

4 из 10 женщин в Турции подвергались физическому или сексуальному насилию.

По словам Доусой, в стране ведется активная общественная кампания в защиту женщин, однако международные правозащитные организации признают, что пока добиться удалось немногого. «В Турции женщин убивают, насилуют и избивают каждый день. Оппозиция считает, что причиной сложившейся ситуации стала политика правящей Партии справедливости и развития, защищающей права жестоких мужчин. В результате их преступления остаются безнаказанными», — говорится в докладе Human Rights Watch (HRW), опубликованном в октябре 2022 года.

В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул Стамбульскую конвенцию — международное соглашение, принятое для защиты прав женщин и предотвращения насилия в семье и обществе. Документ в частности предусматривал судебное преследование лиц, виновных в домашнем и других видах насилия.

Эмма Синклер Уэбб, старший научный сотрудник HRW по Турции в отделении Европы и Центральной Азии подсчитала, что примерно четыре из десяти женщин в Турции в течение жизни подвергались физическому или сексуальному насилию.

Сложно доказать вину нападавшего

Несмотря на столь печальную статистику, туристам, пережившим изнасилование, все равно лучше обратиться в местную полицию и сделать это как можно раньше. Так будет проще собрать доказательства преступления: показания свидетелей, биологические следы подозреваемых, записи с камер видеонаблюдения. К тому же делу можно придать резонанс, чтобы общественность вступилась за жертву насилия и чтобы другие девушки были более осторожными при общении с мужчинами за границей.

«Государство в обязательном порядке предоставляет бесплатного переводчика — его вызывают полицейские, и когда речь идет о преступлении сексуального характера, страна пребывания предоставляет бесплатного адвоката. Пострадавший также может подать жалобу непосредственно в прокуратуру. Но когда это срочные дела — например, необходимо быстро собрать видеоматериалы, другие доказательства, — лучше вначале обратиться в полицейский участок для оперативного сбора данных», — пояснила проживающая в Турции адвокат Севда Байдан.

Многие туристы опасаются обращаться в правоохранительные органы на курорте, поскольку не знают местного или английского языка, а полицейские в большинстве случаев могут не владеть русским или английским, отмечает адвокат Елена Хюннинен.

Еще я советую обязательно обращаться в консульство или посольство России, поскольку их работники неоднократно сталкивались с различного рода преступлениями и кризисными ситуациями, — Елена Хюннинен, адвокат.

По ее словам, представители дипмиссии подскажут, как лучше действовать в этой ситуации, помогут найти местных адвокатов, которые знают тонкости местного законодательства: Они знают, какие заявления и ходатайства подавать, о чем можно просить, как можно ускорить процедуру, куда жаловаться и обращаться.

«Представители российского консульства в Анталье активно помогали мне, когда я представляла интересы российской семьи по другому делу», — рассказала юрист.

Севда Байдан полагает, что в случае с изнасилованием 45-летней москвички необходимо как можно быстрее собрать записи видеокамер, ведь по истечении 30 дней, а то и раньше, они автоматически сотрутся. Помимо этого, нужно быстрее опросить свидетелей, учитывая, что в отеле постояльцы то и дело меняются.

«Поэтому нужно вести весь процесс в Турции, на месте преступления. В стране принято много законов, защищающих интересы иностранных граждан. Необходимо только обращаться в нужные органы», — рассказала Байдан.

В частности, юрист отметила, что на странице посольства России в Турции есть список русскоговорящих адвокатов.

Также следует учитывать, что за пределами страны, в которой было совершено изнасилование, добиться справедливого разбирательства еще сложнее.

«Доказательством являются как свидетельские показания, так и показания самой потерпевшей и обвиняемого, но при наличии только их одних срабатывает международный принцип презумпции невиновности: все неразрешимые сомнения — то есть когда есть слово против слова, при отсутствии других доказательств, — эти сомнения всегда будут трактоваться в пользу обвиняемого», — пояснила Елена Хюннинен.

Сроки рассмотрения дела в каждой стране разные. Так, на территории Турции достаточно долго длится расследование — такова особенность местного права, поясняет юрист. А если участником судебного процесса становится иностранный гражданин, все еще больше замедляется.

«Если в ходе расследования этого уголовного дела человек находится уже за пределами государства, то получить доказательства можно путем процедуры международного сотрудничества, а это достаточно длительный процесс. По сложившейся практике, запрос из России в Турцию и обратно может идти от трех месяцев до года. То есть там правда очень много бюрократических процедур, которые усложняют и затягивают процесс. Так что процесс затягивается не потому, что так хотят следователь или судья, а из-за участия иностранных граждан в судебном процессе», — рассказала адвокат.

Об изнасиловании нужно рассказать

В любом случае женщинам, пережившим изнасилование, необходимо как можно скорее обратиться за психологической помощью, отмечает психотерапевт Ирина Герчикова.

Самостоятельно справиться с такой серьезной травмой невозможно, поэтому следует пройти терапию. Главное — ни в коем случае не держать это в себе. В моей практике есть люди, которые молчали об изнасиловании в течение десяти лет, это очень негативно повлияло на их жизнь — на работу, отношения с партнером и многое другое. К сожалению, некоторые женщины начинают винить себя — это реакция незащищенности, которая идет из семьи. С психологом человек научится с этим справляться, — Ирина Герчикова, психотерапевт.

На сайтах общественных организаций есть пошаговая инструкция для людей, подвергшимся изнасилованию. Главные рекомендации — не молчать, а требовать справедливости, вовремя обратиться в полицию и пройти медицинское освидетельствование. До этого советуют не мыться, поскольку на теле могут оставаться важные для следствия улики.

Помимо этого, в первые часы после случившегося нужно пройти профилактику ВИЧ и венерических заболеваний, а также принять специальные препараты для экстренной контрацепции.

После этого пережившим надругательство советуют обратиться в кризисный центр за психологической поддержкой и юридической консультацией. В России это кризисные центры «Анна», «Сестры», Кризисный центр помощи женщинам и детям, единый телефон доверия МВД, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В «Кризисном центре для женщин» пояснили, что главное для переживших насилие — попытаться оказаться в безопасном месте и попросить о помощи. «Если есть связь с кем-то из близких, знакомых, важно рассказать о случившемся и попросить их связаться с правоохранительными органами либо запросить квалифицированную психологическую и юридическую помощь онлайн», — посоветовали эксперты.

Давить на глаза и бить по ушам

В некоторых случаях женщинам все же удается дать отпор насильнику, признает Надежда Михайлова, основательница первой в России школы женщин-телохранителей, хотя универсальной формулы самообороны нет.

«Главное — действовать. Например, говорить что-то и при этом вырываться, бить по открытым местам. В качестве оружия можно использовать все, что попадется под руку в сумочке: ручку, расческу, собственные руки и ногти. Любым предметом можно наносить удары по открытым местам», — пояснила Михайлова.

Самые уязвимые точки — это область шеи, лицо в целом. Можно большими пальцами давить на глаза, бить по ушам или тянуть за них, бить прямыми ладонями по носу, наносить пощечины по вискам или по челюсти. Для этого не нужна подготовка. Хорошо ударить в область паха. Но зачастую насильник может подойти сзади, тогда надо сильно бить по ногам ниже колен, — Надежда Михайлова, основательница первой в России школы женщин-телохранителей.

Эксперт полагает, что больше всего шансов отпугнуть злоумышленника у тех, кто прошел курсы по самообороне или хотя бы мысленно проигрывал подобную ситуацию.