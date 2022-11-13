Россиянка посетила баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку тайцев

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила экзотическую баню в Таиланде и рассказала о нежелании местных жителей принимать душ после похода в парилку. Необычную привычку тайцев девушка раскрыла у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что тайцы не смывают пот после паровой бани. «Они говорят, что поры открыты и их нельзя сразу закрывать, — пояснила россиянка — Поэтому в душ после тайской бани пошли только мы. … Остальные просто косо смотрели и переговаривались».

Также, по словам девушки, при входе в баню тайцы не снимают одежду, а идут в парилку прямо в шортах и майках. «Кстати, в трусах париться запрещено, потому что тут находятся дамы, и их нельзя таким образом смущать», — добавила блогер.