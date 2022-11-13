Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка посетила баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку тайцев

Lenta.ru

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила экзотическую баню в Таиланде и рассказала о нежелании местных жителей принимать душ после похода в парилку. Необычную привычку тайцев девушка раскрыла у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка посетила баню в Таиланде и раскрыла необычную привычку тайцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации сообщила, что тайцы не смывают пот после паровой бани. «Они говорят, что поры открыты и их нельзя сразу закрывать, — пояснила россиянка — Поэтому в душ после тайской бани пошли только мы. … Остальные просто косо смотрели и переговаривались».

Также, по словам девушки, при входе в баню тайцы не снимают одежду, а идут в парилку прямо в шортах и майках. «Кстати, в трусах париться запрещено, потому что тут находятся дамы, и их нельзя таким образом смущать», — добавила блогер.

Более того, Ершова отметила, что поход в тайскую парилку обойдется туристам примерно в 75 рублей с человека. На территории бани есть столы и стулья, где каждый клиент может расположиться и выпить чашку традиционного имбирного чая.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители