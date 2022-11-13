Власти Италии заплатят всем желающим переехать на Сардинию

Власти Сардинии заплатят желающим поселиться на острове 15 тысяч евро. Для привлечения новых жителей в малообитаемые районы итальянского острова местные власти утвердили специальную грантовую программу.
Чтобы воспользоваться программой, человек должен переехать в один из муниципалитетов Сардинии с населением менее трех тысяч человек. Новоиспеченный житель должен постоянно проживать в купленной собственности.
Рассказывает обозреватель Forbes Лаура Бегли Блум:
«Если вы когда-нибудь мечтали жить в Италии, ваше желание может сбыться. И даже лучше: вам еще и заплатят. Потрясающий средиземноморский остров Сардиния готов заплатить людям по 15 тысяч евро за переезд. Цель — привлечь новых жителей, чтобы бороться с сокращением численности населения. Правительство Сардинии уже выделило 45 млн евро, чтобы субсидировать 3 тысячи грантов. Другие части Италии используют аналогичные меры поддержки, чтобы заманить новое население. Например, Калабрия дает новым жителям около 33 тысяч долларов, а деревня Санто-Стефано-ди-Сессанио — до 52,5 тысячи. В США были аналогичные программы, когда регионы, города и штаты платили людям за переезд туда. Итак, что вам нужно знать? Как и в любой из этих программ, здесь есть одна загвоздка. Чтобы иметь право на участие, вы должны переехать в сардинский город с населением менее 3 тысяч жителей. Деньги должны пойти на ремонт дома. Вы должны жить там постоянно (эти виллы не для временного отдыха). И в течение 18 месяцев вам необходимо зарегистрироваться в Сардинии как в постоянном месте жительства. Кажется, это того стоит. Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море, славится своей чистой водой, руинами бронзового века и вкусной едой, например, местными лобстерами. У нее более 1200 миль береговой линии, усеянной песчаными пляжами и пешеходными тропами».
Предложение только кажется заманчивым. Далеко не всем подойдет жизнь в таком месте, предупреждает гид на Сардинии Андрей Костромин:
Андрей Костромин гид на Сардинии:
«Это остров, регион достаточно отсталый и дотируемый государством, в основном это сельское хозяйство. Основной доход на острове — нефтеперерабатывающие предприятия, которые находятся на юге, и туризм. Но туризм — это короткий сезон: май, после Пасхи обычно, и до середины октября. Молодежь уезжает с острова куда-нибудь на континент или в другие страны на зимний период, кто более активный, все остальные просто проедают то, что заработали летом. 15 тысяч — это чуть больше тысячи зарплата, этого не хватит. Не самая лучшая ситуация экономическая, не самые больше зарплаты, просто по менталитету, погоде, экологии — да, интересно, но в плане экономическом не особо. Если сам прокрутишься, заработаешь, да, а так нет. Не считаю, что это сильная мотивация, а зимой там точно никто не найдет заработок. Море — это красиво…, но когда все безлюдно, зимой остров вымирает. По этой программе, наверняка, это не прибрежная часть, это центральная часть, где все очень грустно и скучно».
Президент острова Кристиан Солинас отметил, что грантовая программа поможет развивать экономику самых уязвимых итальянских территорий.