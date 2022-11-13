Власти Италии заплатят всем желающим переехать на Сардинию

«Если вы когда-нибудь мечтали жить в Италии, ваше желание может сбыться. И даже лучше: вам еще и заплатят. Потрясающий средиземноморский остров Сардиния готов заплатить людям по 15 тысяч евро за переезд. Цель — привлечь новых жителей, чтобы бороться с сокращением численности населения. Правительство Сардинии уже выделило 45 млн евро, чтобы субсидировать 3 тысячи грантов. Другие части Италии используют аналогичные меры поддержки, чтобы заманить новое население. Например, Калабрия дает новым жителям около 33 тысяч долларов, а деревня Санто-Стефано-ди-Сессанио — до 52,5 тысячи. В США были аналогичные программы, когда регионы, города и штаты платили людям за переезд туда. Итак, что вам нужно знать? Как и в любой из этих программ, здесь есть одна загвоздка. Чтобы иметь право на участие, вы должны переехать в сардинский город с населением менее 3 тысяч жителей. Деньги должны пойти на ремонт дома. Вы должны жить там постоянно (эти виллы не для временного отдыха). И в течение 18 месяцев вам необходимо зарегистрироваться в Сардинии как в постоянном месте жительства. Кажется, это того стоит. Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море, славится своей чистой водой, руинами бронзового века и вкусной едой, например, местными лобстерами. У нее более 1200 миль береговой линии, усеянной песчаными пляжами и пешеходными тропами».