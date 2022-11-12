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30 минут назад

Thai Vietjet возобновляет рейсы из Бангкока во вьетнамский Далат

TURIZM.RU

Перове время новый международный рейс из Бангкока в Далат будет выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета — 1 час 40 минут.

Thai Vietjet возобновляет рейсы из Бангкока во вьетнамский Далат
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

«Мы рады вновь соединить Таиланд с одним из лучших туристических направлений Вьетнама — Далатом, городом цветов и прекрасных природных ландшафтов. Чтобы предоставить путешественникам больше возможностей и выбора для поездок во Вьетнам, а также приветствовать вьетнамских туристов в Таиланде, мы решили возобновить прямое авиасообщение между Бангкоком и Далатом. Поскольку туризм возвращается к уровню, существовавшему до пандемии, мы твердо верим, что эта программа будет способствовать растущему спросу на поездки в регионе и восстановлению торговли обеих стран», — отметил исполнительный директор Thai Vietjet Воранат Лапрабанг.

Вьетнам — одно из самых популярных туристических направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его комфортным климатом, уникальной культурой и демократическими ценами. Далат — столица провинции Лам Донг — отличается разнообразием природы, красивыми цветами, открыточными французскими деревнями, великолепными долинами, водопадами и озерами.

Thai Vietjet в сотрудничестве с Vietjet Group осуществляет регулярные перелеты между Таиландом и Вьетнамом: из Бангкока в Ханой, Хошимин, Дананг и Фукуок, а также рейсы из Пхукета и Чиангмая в Хошимин.

Авиакомпания Thai Vietjet постоянно расширяет свою сеть международных рейсов по многим популярным туристическим направлениям, включая Сингапур, Фукуоку (Япония), Дананг и Фукуок (Вьетнам), Пномпень (Камбоджа) и Тайбэй, предлагая пассажирам гибкий график полетов и невысокие тарифы.

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