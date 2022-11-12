Thai Vietjet возобновляет рейсы из Бангкока во вьетнамский Далат

«Мы рады вновь соединить Таиланд с одним из лучших туристических направлений Вьетнама — Далатом, городом цветов и прекрасных природных ландшафтов. Чтобы предоставить путешественникам больше возможностей и выбора для поездок во Вьетнам, а также приветствовать вьетнамских туристов в Таиланде, мы решили возобновить прямое авиасообщение между Бангкоком и Далатом. Поскольку туризм возвращается к уровню, существовавшему до пандемии, мы твердо верим, что эта программа будет способствовать растущему спросу на поездки в регионе и восстановлению торговли обеих стран», — отметил исполнительный директор Thai Vietjet Воранат Лапрабанг.