Слепую постоялицу выгнали ночью из отеля из-за собаки-поводыря

Персонал лондонского отеля выгнал слепую постоялицу на улицу, так как им показалось, что девушка врет о своей инвалидности. Об этом пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

29-летняя Ангарад Пэджет-Джонс (Angharad Paget-Jones) остановилась в Enfield Premier Inn вместе со своим партнером и золотистым ретривером по кличке Тюдор (Tudor). Ближе к ночи, когда девушка заснула, ее молодой человек вывел питомца на прогулку — на обратном пути его остановили сотрудники отеля и потребовали доказательств, что это собака-поводырь. Мужчина указал на специальный поводок и ошейник с биркой, однако такой ответ не устроил работников.

По словам британки, ее партнер пообещал принести удостоверение утром, однако сотрудники не согласились и заподозрили обман. Они проследовали за мужчиной в номер, а когда он закрыл дверь, открыли ее своим ключом и ворвались внутрь. Как утверждает Пэджет-Джонс, служба безопасности подняла ее с постели в нижнем белье и потребовала, чтобы пара с собакой немедленно покинула отель. Когда девушка показала документы, ей возразили, что это подделка, которую «любой может купить в интернете».