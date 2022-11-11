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3 часа назад

Ереван: современные ценности на древней земле

Theartnewspaper.ru

В Армению, как правило, едут за древними архитектурными достопримечательностями, а между тем в ее столице Ереване более десятка интереснейших музеев.

Ереван: современные ценности на древней земле
Фото: TheArtNewsPaper.ruTheArtNewsPaper.ru

Языческие святилища и усыпальницы, урартские крепости, древние христианские храмы и монастыри — в Армении более 4 тыс. только учтенных на сегодня памятников истории и культуры. На Ереван у туристов обычно остается мало времени, между тем в столице есть что посмотреть. Например, музеи — их здесь более десятка. Все они, за исключением разве что Музея Эребуни, расположенного на юго-восточной окраине, где шли раскопки древней урартской столицы, предшественницы Еревана, находятся в центре города.

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Начинать надо с площади Республики с пятью обрамляющими ее полукругом монументальными зданиями в классическом стиле с элементами национального зодчества. Она строилась по проекту архитектора Александра Таманяна (1878–1936), выпускника петербургской Академии художеств, затем ее академика и вице-президента, приехавшего в 1923 году на историческую родину строить столицу Советской Армении. Через год у Таманяна был готов генеральный план с расходящимися из композиционного центра, площади Республики, лучами-проспектами. План этот остался ориентиром и для последующего строительства в городе.

В одном из зданий на площади расположились Музей истории Армении и Национальная картинная галерея. Исторический музей занимает цокольный и еще два этажа музейного комплекса. Собрание его впечатляет — 400 тыс. единиц хранения, от доисторических времен до наших дней; 5 тыс. из них выставлены в четырех разделах: археологии, нумизматики, этнографии и архивных документов. Основу коллекции составили дореволюционные собрания, позже она пополнялась из археологических раскопок на территории Армении и даров. Помимо свидетельств армянской истории, здесь собраны другие древние артефакты — из Египта, Хеттского царства, Ассирии, Ирана, Рима и Византии. Они тоже были обнаружены в ходе раскопок и свидетельствуют об интенсивных связях Армении с этими государствами.

Собрание Картинной галереи, тоже основанной в 1921 году, уже через четыре года, когда ее директором стал приглашенный из Петербурга Рубен Дрампян (1891–1991), возглавлявший на тот момент запасники Русского музея, насчитывало 400 произведений армянских, русских и западноевропейских художников, в основном переданных из Лазаревского института восточных языков в Москве. Через год галерея была открыта для посетителей, а ее коллекция продолжала пополняться. Работы закупались с выставок, из мастерских, их дарили художники, среди которых были Александр Бенуа, Евгений Лансере, Анна Остроумова-Лебедева, Кузьма Петров-Водкин, и коллекционеры-соотечественники со всего мира. Сегодня собрание галереи распределено по трем разделам: армянское искусство, западноевропейское и русское.

В европейском разделе показываются итальянская, голландская и фламандская школы. Лучше и полнее всего представлены французы: Жан Оноре Фрагонар, Жан-Батист Грез, Гюбер Робер, Элизабет Виже-Лебрен, глава барбизонцев Теодор Руссо и его коллега Диас де ла Пенья. Есть даже Гюстав Курбе с ранним «Портретом девушки». Но настоящий сюрприз посетителей ждет в русском разделе, собранием которого (более 20 тыс. единиц) мог бы гордиться любой крупный российский музей. Тут все главные имена: от Федора Рокотова до Карла Брюллова, от Ильи Репина до Валентина Серова, от Михаила Врубеля до Кузьмы Петрова-Водкина. Два Шагала приобретены с выставок в 1920-е годы лично Дрампяном. Здесь же ранняя импрессионистическая и две работы примитивистского периода Наталии Гончаровой, абстрактная композиция Василия Кандинского 1911 года, «Бубновый валет» в полном составе. Особенно много раннего, 1910-х годов, Роберта Фалька. В Ереване в 1965 году прошла его первая персональная выставка, с которой музей приобрел более десяти картин, а вдова художника подарила еще три. К слову, даже в годы борьбы с формализмом с экспозиции не было снято ни одной работы.

Армянский раздел Картинной галереи тоже нужно смотреть. И не только потому, что тут много Ивана Айвазовского, но и для того, чтобы увидеть развитие национальной художественной школы со Средневековья и до XIX — начала ХХ века, когда армянские художники и скульп­торы получали профессиональное образование в Москве, Петербурге, Париже и Мюнхене, чтобы затем сплавить местные традиции с новейшими европейскими течениями. Сейчас музей закрыт на ремонт, проводятся временные выставки и идеи работа в 12 филиалах в Ереване и по стране.

Любителям древностей стоит посетить и Матенадаран — Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца, создавшего в 405 году армянскую письменность. Над проспектом, носящим его имя, возвышается строгое здание из серого базальта, где хранится более 20 тыс. древних рукописей, многие — богато иллюстрированы.

От Театра оперы и балета, расположенного в самом оживленном месте города в окружении уютных скверов и кафе, за несколько минут можно дойти до архитектурного комплекса «Каскад», монументального сооружения из пяти террас с водопадами и фонтанами, ведущих к смотровой площадке, откуда открывается панорама города и вид на двуглавый Арарат.

«Каскад», задуманный еще Таманяном, начали строить в 1970-е, затем строительство остановилось из-за нехватки средств и возобновилось в 2002 году на деньги американского бизнесмена и коллекционера Джерарда Гафесчяна, открывшего внутри «Каскада» в 2009 году Центр искусств для показа современного искусства. А террасы и сквер перед «Каскадом» украсили работы звездных скульпторов современности, тоже из коллекции Гафесчяна: Фернандо Ботеро, Жоаны Вашконселуш, Жауме Пленса, Барри Флэнагана, Линна Чедвика.

Здесь же находится Музей русского искусства конца XIX — начала ХХ века — собрание врача, московского профессора Арама Абрамяна (1898–1990), которое он завещал Еревану. Это более 350 произведений живописи и графики — от «Мира искусства» и «Голубой розы» до «Маковца» и ОСТа. Об уровне собранного нам говорит хотя бы то, что вступительную статью к первой публикации коллекции написал Дмитрий Сарабьянов, главный эксперт по этому периоду.

ДОМ-МУЗЕЙ МАРТИРОСА САРЬЯНА

Музей открылся еще при жизни Мартироса Сарьяна в двухэтажном особняке по проекту Александра Таманяна, в котором художник жил и работал в 1932–1972 годах. К нему еще к открытию музея в 1967 году была пристроена трехэтажная галерея. В собрании более 300 произведений живописи, графики, рисунков. В основном это работы, которые находились в доме и мастерской, а также дары коллекционеров.

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ТАМАНЯНА

В музее можно увидеть макеты, чертежи и фотографии всего, что спроектировал Таманян, в том числе в Петербурге и Москве до переезда в Армению. А также обнаружить интересные факты из его биографии: например, что его жена Камилла Эдвардс, с которой он венчался в 1908 году в реконструированной им же Армянской церкви на Невском проспекте, приходилась близкой родственницей Александру Бенуа.

ДОМ-МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА

Коренной тифлисец, Параджанов в Армении никогда не жил, но все свое наследие завещал Еревану, где в 1991 году открылся его музей. В воссозданных интерьерах его дома выставлено более 250 экспонатов: не менее знаменитые, чем фильмы Параджанова, коллажи, ассамбляжи, куклы, рисунки, предметы повседневного быта, над которыми он тоже колдовал, разрисовывая их или переделывая.

МУЗЕЙ ЭРЕБУНИ

Открыт на территории древней урартской крепости Эребуни на юго-востоке города в 1968 году, к 2750-летию основания Еревана. Более 1,5 тыс. экспонатов из раскопок: клинопись, доспехи, оружие, предметы материальной культуры и украшения. После посещения музея можно погулять по древнему Эребуни — сохранились остатки крепостных стен и частично реконструированный царский дворец.

Заграница,Дмитрий Сарабьянов,Арам Абрамян,Федор Рокотов,Фернандо Ботеро,Гюстав Курбе,Мартирос Сарьян,Михаил Врубель,Наталия Гончарова,Сергей Параджанов,Карл Брюллов,Илья Репин,Александр Бенуа,Василий Кандинский,Валентин Серов,Иван Айвазовский,
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