Ереван: современные ценности на древней земле

В Армению, как правило, едут за древними архитектурными достопримечательностями, а между тем в ее столице Ереване более десятка интереснейших музеев.

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Языческие святилища и усыпальницы, урартские крепости, древние христианские храмы и монастыри — в Армении более 4 тыс. только учтенных на сегодня памятников истории и культуры. На Ереван у туристов обычно остается мало времени, между тем в столице есть что посмотреть. Например, музеи — их здесь более десятка. Все они, за исключением разве что Музея Эребуни, расположенного на юго-восточной окраине, где шли раскопки древней урартской столицы, предшественницы Еревана, находятся в центре города.

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Начинать надо с площади Республики с пятью обрамляющими ее полукругом монументальными зданиями в классическом стиле с элементами национального зодчества. Она строилась по проекту архитектора Александра Таманяна (1878–1936), выпускника петербургской Академии художеств, затем ее академика и вице-президента, приехавшего в 1923 году на историческую родину строить столицу Советской Армении. Через год у Таманяна был готов генеральный план с расходящимися из композиционного центра, площади Республики, лучами-проспектами. План этот остался ориентиром и для последующего строительства в городе.

В одном из зданий на площади расположились Музей истории Армении и Национальная картинная галерея. Исторический музей занимает цокольный и еще два этажа музейного комплекса. Собрание его впечатляет — 400 тыс. единиц хранения, от доисторических времен до наших дней; 5 тыс. из них выставлены в четырех разделах: археологии, нумизматики, этнографии и архивных документов. Основу коллекции составили дореволюционные собрания, позже она пополнялась из археологических раскопок на территории Армении и даров. Помимо свидетельств армянской истории, здесь собраны другие древние артефакты — из Египта, Хеттского царства, Ассирии, Ирана, Рима и Византии. Они тоже были обнаружены в ходе раскопок и свидетельствуют об интенсивных связях Армении с этими государствами.

Собрание Картинной галереи, тоже основанной в 1921 году, уже через четыре года, когда ее директором стал приглашенный из Петербурга Рубен Дрампян (1891–1991), возглавлявший на тот момент запасники Русского музея, насчитывало 400 произведений армянских, русских и западноевропейских художников, в основном переданных из Лазаревского института восточных языков в Москве. Через год галерея была открыта для посетителей, а ее коллекция продолжала пополняться. Работы закупались с выставок, из мастерских, их дарили художники, среди которых были Александр Бенуа, Евгений Лансере, Анна Остроумова-Лебедева, Кузьма Петров-Водкин, и коллекционеры-соотечественники со всего мира. Сегодня собрание галереи распределено по трем разделам: армянское искусство, западноевропейское и русское.

В европейском разделе показываются итальянская, голландская и фламандская школы. Лучше и полнее всего представлены французы: Жан Оноре Фрагонар, Жан-Батист Грез, Гюбер Робер, Элизабет Виже-Лебрен, глава барбизонцев Теодор Руссо и его коллега Диас де ла Пенья. Есть даже Гюстав Курбе с ранним «Портретом девушки». Но настоящий сюрприз посетителей ждет в русском разделе, собранием которого (более 20 тыс. единиц) мог бы гордиться любой крупный российский музей. Тут все главные имена: от Федора Рокотова до Карла Брюллова, от Ильи Репина до Валентина Серова, от Михаила Врубеля до Кузьмы Петрова-Водкина. Два Шагала приобретены с выставок в 1920-е годы лично Дрампяном. Здесь же ранняя импрессионистическая и две работы примитивистского периода Наталии Гончаровой, абстрактная композиция Василия Кандинского 1911 года, «Бубновый валет» в полном составе. Особенно много раннего, 1910-х годов, Роберта Фалька. В Ереване в 1965 году прошла его первая персональная выставка, с которой музей приобрел более десяти картин, а вдова художника подарила еще три. К слову, даже в годы борьбы с формализмом с экспозиции не было снято ни одной работы.

Армянский раздел Картинной галереи тоже нужно смотреть. И не только потому, что тут много Ивана Айвазовского, но и для того, чтобы увидеть развитие национальной художественной школы со Средневековья и до XIX — начала ХХ века, когда армянские художники и скульп­торы получали профессиональное образование в Москве, Петербурге, Париже и Мюнхене, чтобы затем сплавить местные традиции с новейшими европейскими течениями. Сейчас музей закрыт на ремонт, проводятся временные выставки и идеи работа в 12 филиалах в Ереване и по стране.

Любителям древностей стоит посетить и Матенадаран — Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца, создавшего в 405 году армянскую письменность. Над проспектом, носящим его имя, возвышается строгое здание из серого базальта, где хранится более 20 тыс. древних рукописей, многие — богато иллюстрированы.

От Театра оперы и балета, расположенного в самом оживленном месте города в окружении уютных скверов и кафе, за несколько минут можно дойти до архитектурного комплекса «Каскад», монументального сооружения из пяти террас с водопадами и фонтанами, ведущих к смотровой площадке, откуда открывается панорама города и вид на двуглавый Арарат.

«Каскад», задуманный еще Таманяном, начали строить в 1970-е, затем строительство остановилось из-за нехватки средств и возобновилось в 2002 году на деньги американского бизнесмена и коллекционера Джерарда Гафесчяна, открывшего внутри «Каскада» в 2009 году Центр искусств для показа современного искусства. А террасы и сквер перед «Каскадом» украсили работы звездных скульпторов современности, тоже из коллекции Гафесчяна: Фернандо Ботеро, Жоаны Вашконселуш, Жауме Пленса, Барри Флэнагана, Линна Чедвика.

Здесь же находится Музей русского искусства конца XIX — начала ХХ века — собрание врача, московского профессора Арама Абрамяна (1898–1990), которое он завещал Еревану. Это более 350 произведений живописи и графики — от «Мира искусства» и «Голубой розы» до «Маковца» и ОСТа. Об уровне собранного нам говорит хотя бы то, что вступительную статью к первой публикации коллекции написал Дмитрий Сарабьянов, главный эксперт по этому периоду.

ДОМ-МУЗЕЙ МАРТИРОСА САРЬЯНА

Музей открылся еще при жизни Мартироса Сарьяна в двухэтажном особняке по проекту Александра Таманяна, в котором художник жил и работал в 1932–1972 годах. К нему еще к открытию музея в 1967 году была пристроена трехэтажная галерея. В собрании более 300 произведений живописи, графики, рисунков. В основном это работы, которые находились в доме и мастерской, а также дары коллекционеров.

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ТАМАНЯНА

В музее можно увидеть макеты, чертежи и фотографии всего, что спроектировал Таманян, в том числе в Петербурге и Москве до переезда в Армению. А также обнаружить интересные факты из его биографии: например, что его жена Камилла Эдвардс, с которой он венчался в 1908 году в реконструированной им же Армянской церкви на Невском проспекте, приходилась близкой родственницей Александру Бенуа.

ДОМ-МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА

Коренной тифлисец, Параджанов в Армении никогда не жил, но все свое наследие завещал Еревану, где в 1991 году открылся его музей. В воссозданных интерьерах его дома выставлено более 250 экспонатов: не менее знаменитые, чем фильмы Параджанова, коллажи, ассамбляжи, куклы, рисунки, предметы повседневного быта, над которыми он тоже колдовал, разрисовывая их или переделывая.

МУЗЕЙ ЭРЕБУНИ