Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

Три причины отправиться на Новый год в Грузию

Диана Товсепова

Сейчас самое время планировать новогодние каникулы — куда отправиться, чтобы не пробить дыру в бюджете, но набраться новых впечатлений на месяцы вперед. Одно из доступных направлений для россиян — солнечная Грузия. Встретить Новый год в Грузии стоит по нескольким причинам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Три причины отправиться на Новый год в Грузию
Фото: PxherePxhere

Посмотреть все

Видео дня

Компактные размеры Грузии позволяют проводить каждый день новогодних праздников в разных локациях. Тбилиси и его музеи, исторические бани и современные бары. Батуми — кофе, сваренный на горячем песке, зимнее море и заснеженные горы.

Pxhere

Сванетия — самый высокогорный регион Грузии на высоте 3200 метров, средневековые башни, сокровища и захватывающие дух пейзажи.

Pxhere

Монастыри, винные погреба и спа-отели в Кахетии, а также минеральные воды и целебный воздух Боржоми и Бакуриани.

Самый разнообразный отдых

Pxhere

Если вы хотите спокойного отдыха среди красивых пейзажей – это ждет вас в Грузии. Можете просто взять машину и объехать живописные места самостоятельно, избегая других туристов.

Если вы предпочитаете веселую компанию, вкусную еду и натуральное вино – приезжайте в Тбилиси. Местные бары и крутые вечеринки позволят вам отпраздновать Новый год с огоньком.

Топ достопримечательностей Грузии: видео

Ну а если вы предпочитаете активный отдых в горах, культурные достопримечательности или спа-отдых – все это тоже можно найти в разных регионах страны.

Вкусно поесть и накупить подарков

Когда дело касается кухни, Грузия может гордо расправить плечи. Грузинские застолья всегда изобильны: баклажановые рулетики, пхали, сациви, цыпленок-тапака, хачапури, хинкали и еще целый список ну очень вкусных блюд. А уж новогоднее застолье с национальной кухней в Грузии точно запомнится вам надолго. Выбирайте рестораны с местной кухней и живой музыкой, чтобы и хинкали съесть, и потанцевать с кавказским колоритом.

С путешествий мы всегда привозим близким подарки, а уж в новогодние праздники, скорее всего, нам придется найти еще и подарки. В Грузии можно купить бюджетные, но очень приятные мелочи. Так, здесь вы найдете домашнее вино, свежий сыр, тягучую чурчхелу, винтажную посуду или аксессуары, деревянные и глиняные сувениры, старинные кинжалы и интересные вещи от современных грузинских дизайнеров.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители