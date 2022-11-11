Три причины отправиться на Новый год в Грузию

Сейчас самое время планировать новогодние каникулы — куда отправиться, чтобы не пробить дыру в бюджете, но набраться новых впечатлений на месяцы вперед. Одно из доступных направлений для россиян — солнечная Грузия. Встретить Новый год в Грузии стоит по нескольким причинам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Pxhere Pxhere

Посмотреть все

Видео дня

Компактные размеры Грузии позволяют проводить каждый день новогодних праздников в разных локациях. Тбилиси и его музеи, исторические бани и современные бары. Батуми — кофе, сваренный на горячем песке, зимнее море и заснеженные горы.

Pxhere

Сванетия — самый высокогорный регион Грузии на высоте 3200 метров, средневековые башни, сокровища и захватывающие дух пейзажи.

Pxhere

Монастыри, винные погреба и спа-отели в Кахетии, а также минеральные воды и целебный воздух Боржоми и Бакуриани.

Самый разнообразный отдых

Pxhere

Если вы хотите спокойного отдыха среди красивых пейзажей – это ждет вас в Грузии. Можете просто взять машину и объехать живописные места самостоятельно, избегая других туристов.

Если вы предпочитаете веселую компанию, вкусную еду и натуральное вино – приезжайте в Тбилиси. Местные бары и крутые вечеринки позволят вам отпраздновать Новый год с огоньком.

Ну а если вы предпочитаете активный отдых в горах, культурные достопримечательности или спа-отдых – все это тоже можно найти в разных регионах страны.

Вкусно поесть и накупить подарков

Когда дело касается кухни, Грузия может гордо расправить плечи. Грузинские застолья всегда изобильны: баклажановые рулетики, пхали, сациви, цыпленок-тапака, хачапури, хинкали и еще целый список ну очень вкусных блюд. А уж новогоднее застолье с национальной кухней в Грузии точно запомнится вам надолго. Выбирайте рестораны с местной кухней и живой музыкой, чтобы и хинкали съесть, и потанцевать с кавказским колоритом.