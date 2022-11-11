Россиянка в Стамбуле устыдилась поведения соотечественников

Российская туристка побывала в Стамбуле и дала несколько рекомендаций желающим посетить город путешественникам. Своими советами она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзена».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению путешественницы, от покупки музейной карты за 700 лир (2300 рублей) лучше отказаться, так как для входа все равно потребуется стоять в очереди, а среди доступных для посещения достопримечательностей, по ее мнению, заслуживают внимание только дворец Топкапы и Музей исламского искусства. Также девушка посоветовала взять экскурсию по Босфору, вспомнив при этом, как испытала неловкость из-за поведения российских туристов на пароме.

«Так вот, напротив нас сидела пара, русские, и мужчина взял чай, выпил, а потом сказал продавцу, что 20 лир (65 рублей) дорого. Короче, они долго пререкались, и русский в итоге заплатил 10 лир (32 рубля). Впечатление у нас осталось неприятное, стыдно было за соотечественников», — рассказала о постыдном случае читательница портала.

За покупками россиянка порекомендовала отправиться на площадь Баязид, где находится много торговых точек и сувенирных магазинов, а на Египетском базаре можно найти специи, вещи и фарфор. Кроме того, туристка посоветовала приобрести транспортную карту для проезда на общественном транспорте за 50 лир (165 рублей) — удобнее всего перемещаться по городу на трамваях.