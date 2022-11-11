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1 час назад

Россиянка выяснила причины любви турков к полным женщинам

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Турции, выяснила, почему в республике полные женщины считаются «самыми красивыми и привлекательными». Об этом она рассказала в блоге «Лайк Трэвэл Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка выяснила причины любви турков к полным женщинам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница заметила, что в Турции существует мода на «аппетитные формы», а фигура «песочные часы» с большими пропорциями считается эталоном женственности и красоты. По этой причине турецкие женщины специально «наедают бока», а также носят подчеркивающие выдающиеся части тела наряды.

«Турецкие мужчины искренне считают, что наличие у женщины лишних килограммов говорит о том, что она здорова, а значит, плодородна. Им очень важно, чтобы будущая жена смогла подарить детей. Девушка, не обладающая достаточно широким тазом, по их мнению, не сможет родить ребенка», — объяснила любовь местных жителей к пышным дамам автор блога.

Еще одной причиной культа лишнего веса в турецком обществе является убеждение, что полные женщины более яркие и темпераментные. Блогерша объяснила, что турчанки «очень сильные и властные», что высоко ценят местные мужчины.

«Сами же турецкие женщины очень уверенные в себе, они обладают высокой самооценкой и считают себя самыми красивыми, в связи с чем предъявляют высокие требования к мужчинам и не стремятся поскорей выйти замуж», — добавила россиянка.

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