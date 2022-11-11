Россиянка выяснила причины любви турков к полным женщинам

«Турецкие мужчины искренне считают, что наличие у женщины лишних килограммов говорит о том, что она здорова, а значит, плодородна. Им очень важно, чтобы будущая жена смогла подарить детей. Девушка, не обладающая достаточно широким тазом, по их мнению, не сможет родить ребенка», — объяснила любовь местных жителей к пышным дамам автор блога.