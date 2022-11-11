Членам экипажа British Airways разрешили пирсинг и макияж

Пилотам-мужчинам и бортпроводникам British Airways впервые будет разрешено делать пирсинг и носить макияж после того, как авиакомпания обновила свои правила, сообщает The Guardian.

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Теперь все сотрудники авиакомпании в униформе могут использовать тушь для ресниц, накладные ресницы и серьги, а также носить с собой аксессуары, включая сумки. Об этом говорится в служебной записке сотрудников.

Персоналу настоятельно рекомендуется использовать «тонкие оттенки» макияжа и стремиться к «естественному виду», согласно обновленным правилам. Лак для ногтей разрешен для всех, хотя черные и неоновые ногти по-прежнему запрещены.

«Мужские хвостики» также разрешены в соответствии с обновленными правилами ухода за волосами. Подобные шаги последовали за конкурентами, в частности, за Virgin Atlantic.