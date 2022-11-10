Турция зарабатывает на россиянах, пока другие страны теряют доходы

Турция игнорирует антироссийские санкции и зарабатывает на турпотоке из России, пока Греция и другие страны потеряли значительную часть своих доходов. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел республики Мильтиадис Варвициотис.

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«В то время когда здесь страдают, кое-кто зарабатывает деньги. Турция удвоила количество мест в своих самолетах для размещения российских туристов, а русские олигархи, которые держали свои яхты в местных портах, перебрались в турецкие гавани», – пояснил замминистра.

Он также отметил, действия Турции сейчас не согласуются с европейским законодательством. Государство обходит наложенные ЕС ограничения, в итоге это помогает и республике извлекать особые доходы, и открывает экономические окна для РФ.

Интересно, что в Греции не так давно обсуждали тему туристов. В частности, в начале ноября премьер-министр Кириакос Мицотакис также заявил, что страна в этом году осталась без российского турпотока, россияне выбрали Турцию. По его словам, республика буквально пожертвовала отдыхающими ради поддержки Украины. Однако такая цена для Греции вполне приемлема, а санкции против России – верное решение.