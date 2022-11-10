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1 час назад

В Киргизии ожидают рост потока российских туристов

runews24.ru

Президент Фонда поддержки развития туризма в Киргизии Елена Калашникова считает, что турпоток в этом году может вырасти на 40%.

В Киргизии ожидают рост потока российских туристов
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам Калашниковой, российские туристы могут проявить повышенный интерес к туристическим направлениям Киргизии. Информацию об этом передает ТАСС.

Также Елена Калашникова отметила, что количество туристов из России уже стремительно растет.

Сейчас в Киргизии развивают туристический бизнес, а также идет процесс популяризации республики, что позволит привлечь иностранных туристов.

Калашникова отметила преимущества Киргизии, которые позволят комфортно путешествовать по стране. Среди них - возможность приехать по общегражданскому паспорту, отсутствие языкового барьера и невысокие цены за достойный уровень предлагаемого сервиса.

Заграница,Елена Калашникова,
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