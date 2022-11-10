Почему Испания — одно из лучших туристических направлений Европы

В Испаниb проживает около 47 миллионов жителей. Это крупнейшая страна Южной Европы и вторая по величине в Европейском союзе. Это единственная европейская страна, имеющая физическую границу с африканской страной Марокко, а ее официальный язык — испанский — является вторым по распространенности родным языком в мире.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Это один из первых членов Шенгенской зоны и Европейского союза, а также член НАТО и Организации Объединенных Наций.

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Обладая многочисленными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и более чем 8 000 километрами пляжей, доступных большую часть года, Испания давно заслужила репутацию одной из самых известных туристических достопримечательностей в ЕС. Но не только из-за объектов культурного наследия и пляжей!

Завораживающая природа, смешение разных стилей в архитектуре, римские руины, сумасшедшие фестивали, бурная ночная жизнь, вкуснейшая еда и очень дружелюбные местные жители влюбили в себя каждого посетителя.

Испания — одна из самых фотографируемых стран в мире, здесь есть все, что вы когда-либо хотели бы увидеть.

Архитектура в Испании поражает: захватывающий дух храм Святого Семейства в Барселоне, Музей Гуггенхайма в Бильбао — он выглядит так, словно его построили сверхлюди, шедевр под названием Базилика Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ковадонга в Астурии, Площадь Майор в Мадриде, старый город Ронда и многое-многое другое.

Испанская природа не похожа ни на какую в Европе. Можно отправиться на остров Газтелугатхе в Бискайском заливе, который соединен с материком искусственным мостом и на вершине которого находится небольшая церковь.

Или посетить природный парк Лагунас-де-Руидера с 15 небольшими озерами, пляж Ас-Катедрайс с его естественными арками и пещерами, открывающиеся только во время отлива, или историческое место добычи золота Лас-Медулас.

В Испании две крайности: дикая шумная ночная жизнь в больших городах и тихая, мирная атмосфера испанских деревень, в горах либо недалеко от моря.

Кроме того, в Испании масса самых разных музеев, театров и представлений.

Независимо от того, в какое время года вы находитесь в Испании, всегда можно попасть хотя бы на один фестиваль. Испанцы любят праздновать, устраивать вечеринки, танцевать и перевоплощаться. Туристы могут посетить любой фестиваль и даже стать частью его участником.

Ла Томатина — фестиваль помидоров, где собираются 20 тысяч человек и кидают друг в друга помидорами. Эта оригинальная и веселая традиция восходит к 70-летней давности, и многие туристы специально приезжают в Испанию в эти даты.

Семана Санта — Страстная неделя в Испании проходит во время Пасхи. Фестиваль длится целую неделю и состоит из религиозных обрядов, которые стоит посетить независимо от того, какой религии вы придерживаетесь. Мужчины и женщины заполняют улицы, зажигая тысячи свечей в ожидании парадов различных церквей и братств.

Карнавал в Кадисе. С помощью юмора, сарказма, насмешек и иронии карнавал в Кадисе способен «исправить» самые насущные проблемы Испании и мира. Люди в маскарадных костюмах заполняют улицы со страдальческими лицами, поют и танцуют.

Винная битва при Харо. Испанцы любят швырять друг в друга едой. Винная битва в Харо — это когда люди буквально поливают друг друга вином. Жители в белых одеждах вступают в битву только для того, чтобы оставить ее полностью красной.

Болоэнсьерро в Матаэлпино. Присоединитесь к Boloencierro в Матаэлпино в Мадриде, где сотни людей бегут, от гигантского мяча весом 160 кг, который катится за ними.

Путешествовать, не попробовав еду страны, которую вы посещаете, — это не путешествие. Испания известна тем, что здесь находится старейший ресторан в мире, который открыт до сих пор. Более того, рестораны Испании часто возглавляют список «50 лучших ресторанов мира», а многие всемирно известные шеф-повара —испанцы по национальности.

Блюда, которые вы обязательно должны попробовать в Испании, — это тапас, паэлья, кальмары со свежевыжатым лимоном, испанская тортилья де Пататас, острый чоризо и чуррос в шоколаде — обжаренные сахарные палочки с горячим шоколадным соусом.

Все блогеры-путешественники, побывавшие в Испании, отмечают в своих блогах, что люди в Испании очень дружелюбны. В отличие от жителей других стран Западной Европы, которые могут быть немного холоднее, жители Испании гостеприимны и всегда рады туристам.

Если нужно что-то спросить, можно просто остановить кого-нибудь на улице и задать вопрос. В больших городах большинство людей знают английский, так что общаться очень легко. Однако в небольших городах найти носителей английского языка сложнее, но на помощь приходит язык жестов.

Родина двух величайших футбольных команд Европы, мадридского «Реала» и «Барселоны», Испания ежегодно собирает миллионы футбольных болельщиков. В частности, если вы окажетесь в Испании во время матча Лиги чемпионов или Кубка Испании, вы увидите толпы футбольных фанатов, поющих, кричащих и празднующих победу после матча.