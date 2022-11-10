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3 часа назад

Прожившие месяц в Индонезии россияне раскрыли траты на путешествие

Lenta.ru

Пара россиян, проживших месяц в Индонезии, рассказала, в какую сумму обошлось путешествие. Свои траты на поездку они раскрыли в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россияне в Индонезии раскрыли траты на путешествие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам тревел-блогеров, вся поездка обошлась им в 600 долларов (36,5 тысячи рублей). Самая большая статья расходов за время отдыха — проживание. Так, на месячное размещение в отелях и гестхаусах пара потратила 200 долларов (примерно 12,2 тысячи рублей).

Траты на оформление индонезийских виз авторов блога составили 70 долларов (4,2 тысячи рублей), на проезд — около 11 долларов (670 рублей). Остальные расходы, включая питание, обошлись ориентировочно в 319 долларов (19,4 тысячи рублей).

«И мы еще довольно неплохо жили, я вам скажу, так как половину времени мы сами себе снимали гестхаусы, также нами был арендован байк, на котором мы каждый день куда-то катались, ну и питались сочными фруктами и местными блюдами в локальных забегаловках», — рассказал автор блога.

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