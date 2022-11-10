Россияне в Индонезии раскрыли траты на путешествие

«И мы еще довольно неплохо жили, я вам скажу, так как половину времени мы сами себе снимали гестхаусы, также нами был арендован байк, на котором мы каждый день куда-то катались, ну и питались сочными фруктами и местными блюдами в локальных забегаловках», — рассказал автор блога.