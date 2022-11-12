Россиянки показывают, как эффектно отдыхают сейчас в арабских странах

Арабские Эмираты стали для россиян одним из самых популярных мест для отдыха не просто так. Сюда из России летают прямые рейсы, и никаких ограничений для граждан РФ на местных курортах нет.

1/7 Российская певица Люся Чеботина, исполнившая хит про солнце в Монако, позирует на фоне знаменитого дубайского "паруса". Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Россияне традиционно отправляются в сафари к жарким пескам и делают эффектные фото. Фото: Соцсети 3/7 Особенно приятно прогуляться ночью среди искрящихся дубайских небоскребов. Фото: Соцсети 4/7 Сейчас в ОАЭ комфортная погода и для активного отдыха. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Российских красавиц на курортах традиционно узнают по шикарным нарядам. Фото: Соцсети 6/7 Еще пару месяцев назад на арабских курортах было сложно дышать от жары, а сейчас самое время загорать у бассейнов. Фото: Соцсети 7/7 Отдых в ОАЭ традиционно сопровождается эффектными фото. Фото: Соцсети

К тому же правительство Объединенных Арабских Эмиратов недавно объявило об отмене всех мер предосторожности, введенных в стране во время эпидемии Covid-19. С снятием ограничений ношение масок стало необязательным во всех открытых и закрытых учреждениях.