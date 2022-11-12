Россиянки показывают, как эффектно отдыхают сейчас в арабских странах

Арабские Эмираты стали для россиян одним из самых популярных мест для отдыха не просто так. Сюда из России летают прямые рейсы, и никаких ограничений для граждан РФ на местных курортах нет.
К тому же правительство Объединенных Арабских Эмиратов недавно объявило об отмене всех мер предосторожности, введенных в стране во время эпидемии Covid-19. С снятием ограничений ношение масок стало необязательным во всех открытых и закрытых учреждениях.
Поэтому теперь отдыхать на арабских курортах можно также, как и в докоронавирусные времена. Смотрите подборку "Рамблера" о том, как проводят отпуска россиянки в жарких ОАЭ. Своими фото они делятся в соцсетях.