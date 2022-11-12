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1 час назад

Россиянки показывают, как эффектно отдыхают сейчас в арабских странах

Диана Товсепова

Арабские Эмираты стали для россиян одним из самых популярных мест для отдыха не просто так. Сюда из России летают прямые рейсы, и никаких ограничений для граждан РФ на местных курортах нет.

1/7 Российская певица Люся Чеботина, исполнившая хит про солнце в Монако, позирует на фоне знаменитого дубайского "паруса".
Фото: Соцсети
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2/7 Россияне традиционно отправляются в сафари к жарким пескам и делают эффектные фото.
Фото: Соцсети
3/7 Особенно приятно прогуляться ночью среди искрящихся дубайских небоскребов.
Фото: Соцсети
4/7 Сейчас в ОАЭ комфортная погода и для активного отдыха.
Фото: Соцсети
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5/7 Российских красавиц на курортах традиционно узнают по шикарным нарядам.
Фото: Соцсети
6/7 Еще пару месяцев назад на арабских курортах было сложно дышать от жары, а сейчас самое время загорать у бассейнов.
Фото: Соцсети
7/7 Отдых в ОАЭ традиционно сопровождается эффектными фото.
Фото: Соцсети

К тому же правительство Объединенных Арабских Эмиратов недавно объявило об отмене всех мер предосторожности, введенных в стране во время эпидемии Covid-19. С снятием ограничений ношение масок стало необязательным во всех открытых и закрытых учреждениях.

Поэтому теперь отдыхать на арабских курортах можно также, как и в докоронавирусные времена. Смотрите подборку "Рамблера" о том, как проводят отпуска россиянки в жарких ОАЭ. Своими фото они делятся в соцсетях.

Заграница,Фото,
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