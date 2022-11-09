Столица Катара считается одним из самых безопасных городов в мире. Доха, которая была основана в 1850 году и первоначально называлась Аль-Бида, сегодня превратилась в современный мегаполис на берегу Персидского залива. Сейчас Доха продолжает стремительно развиваться и считается одним из самых перспективных городов в регионе.