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2 часа назад

Какие места стоит посетить в столице Катара: видео

Стелла Шмель

Столица Катара считается одним из самых безопасных городов в мире. Доха, которая была основана в 1850 году и первоначально называлась Аль-Бида, сегодня превратилась в современный мегаполис на берегу Персидского залива. Сейчас Доха продолжает стремительно развиваться и считается одним из самых перспективных городов в регионе.

Чтобы полностью прочувствовать атмосферу столицы Катара, туристам стоит прогуляться по торговым переулкам старого города Souq Waqif, посетить музей Lafayette и побывать в арабской Венеции в районе Pearl Qatar.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Дохе, смотрите в видео.

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