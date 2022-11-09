Куда поехать зимовать в 2023 году

Куда поехать этой зимой? В январе и феврале россияне могут отдохнуть в других странах, и вместо лепки снеговика нежиться на солнечном морском побережье. «ФедералПресс» подготовил топ-5 мест для зимования, куда не требуется виза, либо ее можно быстро оформить.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Таиланд

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Зима на курортах Таиланда похожа на разгар лета: температура может подниматься выше +30 градусов, а вода прогревается даже до +28 градусов. В январе страна пользуется особой популярностью у туристов из России, так как дает удивительную возможность отпраздновать новогодние праздники на теплом море.

Сейчас можно купить авиабилеты из Москвы в Бангкок на начало января. Цены начинаются от 40 тысяч рублей, однако к середине месяца уменьшаются до 30 тысяч рублей.

Египет

Египетские курорты в январе будут комфортными для тех, кто с трудом переносит жару. Температура, в среднем, достигает +25 градусов, а вода – примерно +23 градуса. Несмотря на это, позагорать на пляжах все же можно, а вот вода может показаться недостаточно теплой для купания.

Авиабилеты сюда более доступные по цене. Из Москвы в Шарм-эль-Шейх на праздничной неделе в январе можно улететь за 20-25 тысяч рублей, а в середине месяца – даже за 15 тысяч рублей.

Шри-Ланка

Погода на Шри-Ланке в январе достаточно теплая: воздух прогревается до +30 градусов, а иногда выше, температура Индийского океана на берегу в жаркие дни составляет около +27 градусов. Нужно иметь ввиду, что на южном побережье почти всегда идут дожди, а вот на севере или востоке острова можно отдыхать спокойно.

Из Москвы до Шри-Ланки прямым рейсом улететь не удастся, и авиабилеты до острова из России найти сложно. Здесь могут помочь туроператоры. Например, в одном из популярных турагентств предлагают путевку на 7 ночей за 90 тысяч рублей.

Вьетнам

Январь во Вьетнаме обещает быть одним из самых комфортных месяцев. Будет тепло – до +30 градусов и почти без осадков. Здесь можно полюбоваться и на тропические леса, и на рисовые поля, и даже увидеть величественные скалы. К тому же, есть курорт Нячанг, который заточен под русскоязычных людей.

Билеты во Вьетнам – самые дорогие в нашей подборке. На январских праздниках они стоят от 44 до 67 тысяч рублей, а после – около 50 тысяч рублей в одну сторону.

Индонезия

Бали – самый прославленный курорт страны. Это черные и золотистые пляжи, густые джунгли, спящие вулканы, кофейные плантации и многое другое. В январе на острове достаточно жарко – до +31 градуса и выше.