Самые дорогие отели в Катаре

Катар – одна из богатейших стран мира. Неудивительно, что именно здесь расположились самые роскошные пятизвездочные отели, одна ночь в которых стоит баснословных денег. Подробнее об этих объектах размещения – в материале "Рамблера".

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Rixos Gulf Hotel Doha - All Inclusive

Постояльцы этого отеля могут любоваться панорамой Аравийского моря и удивительными видами на всю Доху. Но, разумеется, это отнюдь не все, что предлагает Rixos Gulf Hotel Doha.

rixos.com/

Здесь также можно посетить новомодный тренажерный зал, отдохнуть в спа-салоне, позагорать на собственном пляже, а после завершить день изысканным ужином.

Стоимость одной ночи в номере "Люкс" по системе "все включено" около 287 тысяч рублей.

Shaza Doha

shazahotels.com

Этот отель также может похвастаться достойным спа-комплексом – к услугам постояльцев сауна и массажный кабинет, панорамным тренажерным залом, разнообразным завтраком и модным баром. Кроме того, Shaza Doha расположен в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей Дохи. Поэтому, насладившись идеальным сервисом, вы можете смело отправиться изучать город, не тратя лишнее время на дорогу.

Ночь в президентском люксе здесь обойдется в 243 тысячи рублей.

Banyan Tree Doha At La Cigale Mushaireb

banyantree.com

Данный объект размещения обладает всеми прелестями пятизведочного отеля, как Shaza Doha и Rixos Gulf Hotel Doha - All Inclusive. Но есть у него и своя изюминка: из Banyan Tree Doha At La Cigale Mushaireb можно напрямую выйти в первый в Дохе крытый парк аттракционов Quest – возьмите на заметку, если планируете путешествие с детьми. Помимо прочих плюсов большинство посетителей также выделяют безукоризненную работу персонала.