Россияне массово заинтересовались жильем в одной стране

В сентябре 2022 года россияне массово заинтересовались жильем на Кипре — спрос на покупку недвижимости в островной стране вырос на 37,13 процента по сравнению с августом. Такие данные приводят аналитики компании Skolkovo Realty. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Такой месячный рост показателей стал самым значительным, начиная с июня 2021 года, и первым за полгода — с февраля по август 2022-го включительно число запросов непрерывно снижалось. Однако, несмотря всплеск интереса к жилью на Кипре, по числу запросов сентябрь текущего года уступает аналогичному месяцу годом ранее — относительно этого периода спрос сократился на 32,52 процента.

В целом за девять месяцев 2022 года российский спрос на покупку квартир и домов на Кипре вырос на 24,57 процента по сравнению со значениями такого же периода в 2021-м. При этом пик покупательского интереса, как отмечают специалисты, пришелся на февраль.

По данным экспертов Skolkovo Realty, в сентябре и октябре россияне при выборе объектов на Кипре чаще всего ориентировались на стоимость, близость к морю и конкретный город. Так, в число самых популярных населенных пунктов вошли Пафос, Лимасол и Ларнака.