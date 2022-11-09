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3 часа назад

Россияне массово заинтересовались жильем в одной стране

Lenta.ruиещё 1

В сентябре 2022 года россияне массово заинтересовались жильем на Кипре — спрос на покупку недвижимости в островной стране вырос на 37,13 процента по сравнению с августом. Такие данные приводят аналитики компании Skolkovo Realty. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне массово заинтересовались жильем в одной стране
Фото: Лента.руЛента.ру

Такой месячный рост показателей стал самым значительным, начиная с июня 2021 года, и первым за полгода — с февраля по август 2022-го включительно число запросов непрерывно снижалось. Однако, несмотря всплеск интереса к жилью на Кипре, по числу запросов сентябрь текущего года уступает аналогичному месяцу годом ранее — относительно этого периода спрос сократился на 32,52 процента.

В целом за девять месяцев 2022 года российский спрос на покупку квартир и домов на Кипре вырос на 24,57 процента по сравнению со значениями такого же периода в 2021-м. При этом пик покупательского интереса, как отмечают специалисты, пришелся на февраль.

По данным экспертов Skolkovo Realty, в сентябре и октябре россияне при выборе объектов на Кипре чаще всего ориентировались на стоимость, близость к морю и конкретный город. Так, в число самых популярных населенных пунктов вошли Пафос, Лимасол и Ларнака.

Ранее специалисты выяснили, что в сентябре россияне резко заинтересовались переездом в Объединенные Арабские Эмираты — число связанных с релокацией в страну запросов выросло почти в два раза. Положительная динамика оказалась самой заметной с февраля, когда количество запросов увеличилось на 138,78 процента.

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