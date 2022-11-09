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3 часа назад

Россиянка сняла номер в отеле на Бали за 350 рублей и поделилась впечатлениями

Lenta.ru

Отдыхающая на Бали российская путешественница и блогер Марина Ершова сняла номер в отеле за 350 рублей и поделилась впечатлениями. Свой отзыв она опубликовала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о номере за 350 рублей на Бали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации сообщила, что остановилась в гостинице в районе Кута, расположенной неподалеку от аэропорта.

«Если вы когда-нибудь попадете на Бали, обходите этот район стороной, — добавила россиянка. — Если вам, конечно, не нравится базар из пристающих местных невменяемых торгашей, которые чуть ли не на шею кидаются».

Путешественница пожаловалась, что цены на жилье в этом районе завышены, однако ей все-таки удалось найти бюджетный вариант. В комнате за 350 рублей были собственная душевая, кондиционер, хорошая кровать с чистым постельным бельем, стол, стулья, два зеркала, вешалки и сушилка.

«Жаль только интернет в итоге подкачал, но все из-за грозы и ливней, которые тут часто возникают в это время года», — отметила она.

Более того, в проживание был включен завтрак. Туристам подавали либо обычные тосты, либо зеленые с клубничным джемом, шоколадом или сыром, из напитков — чай или кофе на выбор.

«Приносят прямо в комнату, а выходить за заказом нужно к ресепшену», — пояснила Ершова.

Главным минусом отеля россиянка назвала его местоположение и слишком многолюдный пляж. Сама гостиница была окружена барами и клубами, из-за чего ночью было практически невозможно уснуть.

«Под утро возвращались пьяные туристы и ладно, если бы они укладывались спать — так нет, они давай беседовать», — пояснила девушка.

Ранее в ноябре российская путешественница и блогер Марина Ершова раскрыла истинное отношение жителей Бали к русским. Блогер пожаловалась, что индонезийцы постоянно пытаются нажиться на российских туристах. Девушка также отметила, что местные проявляют дружелюбие, только когда к ним подходят с деньгами.

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