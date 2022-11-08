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2 часа назад

Туристка рассказала, как на Бали относятся к путешественникам

Секрет Фирмы

Многие россияне, которым позволяет кошелёк, любят зимовать на Бали. Оно и понятно — тепло и океан рядом. Российская туристка рассказала в своём блоге, как жители острова относятся к путешественникам в целом и к россиянам в частности.

Туристка рассказала, как на Бали относятся к путешественникам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В посте девушка использует очень едкие выражения, и сразу возникает вопрос: если ей всё так не нравится, зачем она остаётся в этом «сказочном месте»?

Путешественница отметила, что жители острова очень ждут всех туристов, потому что подготовили для них много товаров — модные вязаные костюмы, которые состоят из топика и шорт, трикотажные платья любого размера, поделки из перьев по типу ловца снов, а также декоративные доски для сёрфинга, кремы, масла и разное мыло.

Девушка заявила, что на торговых улицах нет ценников, поэтому реальную стоимость товара турист никогда не узнает.

«Очень много одежды. Больше половины острова Бали похоже на сплошной базар шмоток. Продают эти банальные майки в балийской тематике. Цена на всё тройная или четвертная», — пишет она.

По словам россиянки, таксисты и массажисты активно пытаются навязать туристам свои услуги. Салонов массажа на острове очень много, вот персонал и завлекает клиентов прямо с улицы.

При этом девушка заявила, что в нетуристических местах ситуация заметно лучше, там можно познакомиться с настоящим индонезийским дружелюбием, которое известно во всём мире.

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