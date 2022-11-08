Лоукостер Thai Vietjet предлагает билеты по супертарифам

Стоимость билетов по всей сети внутренних рейсов Thai Vietjet начинается от 711 тайских батов — 19 долларов США, включая налоги и сборы. Специальные тарифы на международные рейсы начинаются с 1 711 тайских батов, или 45 долларов США. Период бронирования — с 5 по 12 ноября 2022 года, а сроки поездки должны быть в интервале с 15 ноября 2022 года по 27 марта 2023 года. В высокие даты и в периоды государственных праздников действуют обычные цены, правила и условия.
Акционные билеты распространяются на всю сеть внутренних рейсов Thai Vietjet в Таиланде из Бангкока (Суварнабхуми) в Чиангмай, Чианграй, Пхукет, Краби, Хатъяй, Накхонситхаммарат, Сурат Тани, Удонтхани, Кхонкен и Убонратчатхани. Межрегиональные маршруты соединяют Пхукет с Чиангмаем и Чианграем, а международные полеты выполняются во Вьетнам, Камбоджу, Сингапур, японскую Фукуоку и столицу Тайваня Тайбэй. Спецтарифы доступны на всех каналах продаж, включая мобильное приложение Vietjet Air, группы в соц. сетях, в туристических агентствах и авиакассах.