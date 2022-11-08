Россиянка на Бали раскрыла истинное отношение местных к русским

Отдыхающая на Бали российская путешественница и блогер Марина Ершова раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Автор публикации пожаловалась, что индонезийцы постоянно пытаются нажиться на российских туристах. Девушка также отметила, что местные проявляют дружелюбие, только когда к ним подходят с деньгами.

По ее словам, балийцы демонстрируют «поддельную любезность», чтобы завлечь отдыхающих.

«Улыбаются и предлагают пройти к ним, а отказываешься, они сразу перестают улыбаться, — возмутилась россиянка. — Кто-то приговаривает что-то на своем, возможно матерятся».

Более того, Ершова подчеркнула, что товары российским туристам продаются втридорога. Торгаши определяют их стоимость на месте, оценивая состояние приезжих по внешнему виду.

«Все равно нигде нет ни одного ценника, и ты никогда не узнаешь сколько вещь стоит на самом деле», — добавила она.

Познакомиться с индонезийским дружелюбием можно лишь в нетуристических районах, считает россиянка.

«Конечно, все они прекрасно понимают, что ты "белый гость" и настоящих дружественных чувств индонезийца нам никогда не познать, — заявила девушка. — Мы все для них ходячие "золотые мешки"».