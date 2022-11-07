В популярных отелях Турции нет мест на ближайшие дни

Представители турагентств сообщили редакции TourDom.ru, что, несмотря на окончание сезона, в некоторых популярных отелях Турции наблюдается остановка продаж на ближайшие даты.

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При этом иногда в дефиците отдельные типы номеров, как правило, наиболее экономичные. Например, Superior room с видом на поле для гольфа в люксовой гостинице Cullinan Golf Resort Belek 5* разобраны на три недели вперед. Их можно забронировать, лишь начиная с 27 ноября. Недельный тур на двоих с таким размещением можно приобрести за 157 тыс. руб. Питание – по системе ultra all inclusive. Такой же тур, но с проживанием в номере с видом на море обойдется в 170 тыс., а в Superior с выходом к общему бассейну – в 183 тыс. руб.

В некоторых отелях выкуплены все виды номеров на ближайшие 5–7 дней. Например, в Adalya Elite Lara 5* в Кунду свободных мест нет до 12 ноября. Тур из Москвы на эту дату можно купить за 99,5 тыс. руб. на двоих при размещении в стандарте с балконом с видом на территорию.

Комнаты в Ic Hotels Green Palace 5* на этом же курорте появляются в продаже лишь с 13 ноября. Недельный отдых обойдется в 96 тыс. руб. на двоих с перелетом.

На даты с 13 по 19 ноября недоступен для бронирования Limak Limra Hotel & Resort 5* в Кемере. Заказать тур в этот отель возможно лишь на 12-е и далее на даты начиная с 20-го числа. Стоимость турпакета из Москвы на 8 дней – 94 тыс. руб.