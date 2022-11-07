Туристы интересуются Таиландом на Новый год

В воскресенье на Пхукет прилетел первый рейс с туристами из Хабаровска. По словам турагентов, многие жители Дальнего Востока давно ждали возобновления прямого авиасообщения, однако бронировать туры готовы не все.
Расписание рейсов составлено таким образом, что туристы имеют возможность приобрести туры либо на 6 ночей, либо на 13. Предложений на 10–11 дней, считающихся наиболее популярными, в наличии нет. Так как лететь на неделю многие не готовы, остается покупать 13-дневные турпакеты, но цена получается довольно высокой.
«От 170 тыс. руб. на двоих в обычные даты», – привели пример в «Колесе путешествий». А на новогодние праздники отдых обойдется вдвое дороже – от 400 тыс. руб. за пару.
«Такая стоимость пугает людей», – сообщили еще в одном турагентстве.
В связи с тем, что многие туристы не готовы отдавать за отдых на Новый год полмиллиона рублей, они выбирают более доступные по цене туры в Турцию и по России.
Авиакомпании продолжают развивать маршрутную сетку и ставят рейсы в Таиланд из многих российских городов. Так, отправиться на курорт можно не только из Москвы, но и из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска. Некоторые туристы ищут более бюджетные варианты, чтобы попасть в королевство.