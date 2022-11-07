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59 минут назад

Туристы интересуются Таиландом на Новый год, но не все готовы бронировать

TourDom

В воскресенье на Пхукет прилетел первый рейс с туристами из Хабаровска. По словам турагентов, многие жители Дальнего Востока давно ждали возобновления прямого авиасообщения, однако бронировать туры готовы не все.

Туристы интересуются Таиландом на Новый год
Фото: TourdomTourdom

Расписание рейсов составлено таким образом, что туристы имеют возможность приобрести туры либо на 6 ночей, либо на 13. Предложений на 10–11 дней, считающихся наиболее популярными, в наличии нет. Так как лететь на неделю многие не готовы, остается покупать 13-дневные турпакеты, но цена получается довольно высокой.

«От 170 тыс. руб. на двоих в обычные даты», – привели пример в «Колесе путешествий». А на новогодние праздники отдых обойдется вдвое дороже – от 400 тыс. руб. за пару.

«Такая стоимость пугает людей», – сообщили еще в одном турагентстве.

В связи с тем, что многие туристы не готовы отдавать за отдых на Новый год полмиллиона рублей, они выбирают более доступные по цене туры в Турцию и по России.

Авиакомпании продолжают развивать маршрутную сетку и ставят рейсы в Таиланд из многих российских городов. Так, отправиться на курорт можно не только из Москвы, но и из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска. Некоторые туристы ищут более бюджетные варианты, чтобы попасть в королевство.

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