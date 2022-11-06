Россиянка назвала выгодные способы расплачиваться в Турции

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, перечислила семь способов оплаты в Турции, которые позволят туристам не терять деньги на комиссиях. Об этом она рассказала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Первым выгодным способом получить наличные лиры путешественница назвала переводы через сервис «Золотую Корону». По ее словам, в мобильном приложении можно обменять рубли с российской банковской карты по курсу, «максимально близкому к ЦБ», и получить валюту в отделении почты или в специализированных пунктах. Кроме того, имеющие криптовалюту могут снять наличные деньги в криптообменниках.

«Россияне могут открыть банковскую карту в Турции, даже не имея ВНЖ, а затем расплачиваться этой картой. Правда, для этого потребуется либо депозит на несколько тысяч долларов, либо отделение банка в нетуристическом городе, без большого потока таких желающих», — отметила распространенный способ автор блога.

Самыми привычными способами оказался обмен на лиры купленных в России долларов или привезенных рублей. Тем не менее их недостатками является высокий курс в обменных пунктах, а на конвертациях с рублями можно потерять до 25 процентов от всей суммы. Также туристы могут расплачиваться долларами, однако блогерша напомнила, что «каждый раз придется переплачивать, а в маленьких городах Турции их могут просто не взять».