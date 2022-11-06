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3 часа назад

Часто путешествующая россиянка назвала выгодные способы расплачиваться в Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, перечислила семь способов оплаты в Турции, которые позволят туристам не терять деньги на комиссиях. Об этом она рассказала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала выгодные способы расплачиваться в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первым выгодным способом получить наличные лиры путешественница назвала переводы через сервис «Золотую Корону». По ее словам, в мобильном приложении можно обменять рубли с российской банковской карты по курсу, «максимально близкому к ЦБ», и получить валюту в отделении почты или в специализированных пунктах. Кроме того, имеющие криптовалюту могут снять наличные деньги в криптообменниках.

«Россияне могут открыть банковскую карту в Турции, даже не имея ВНЖ, а затем расплачиваться этой картой. Правда, для этого потребуется либо депозит на несколько тысяч долларов, либо отделение банка в нетуристическом городе, без большого потока таких желающих», — отметила распространенный способ автор блога.

Самыми привычными способами оказался обмен на лиры купленных в России долларов или привезенных рублей. Тем не менее их недостатками является высокий курс в обменных пунктах, а на конвертациях с рублями можно потерять до 25 процентов от всей суммы. Также туристы могут расплачиваться долларами, однако блогерша напомнила, что «каждый раз придется переплачивать, а в маленьких городах Турции их могут просто не взять».

«Обменять рубли на наличные лиры у других людей — для этого существует множество чатов в социальных сетях, где люди предлагают купить у них лиры переводом рублей на карту российского банка. Как правило, это тоже туристы, у которых остались наличные лиры после отпуска. Курс будет по договоренности, а способ мне кажется не самым удобным и безопасным», — рассказала про еще одну возможность путешественница.

Заграница,Почта России,
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