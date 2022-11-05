В Ереване установили памятник композитору Огану Дуряну

Новый памятник открыли в Ереване. Бронзовый бюст установлен в честь композитора и дирижера Огана Дуряна. В этом году отмечается сто лет со дня его рождения, передает «МИР 24». Бюст создал скульптор Гетик Багдасарян. Композиция состоит из трех колонн: портрет композитора в центре, по бокам – его руки. Статуя будет освещаться в темное время суток, а в ее нижней части установлены динамики, через которые будут звучать сочинения музыканта.