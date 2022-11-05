В Ереване установили памятник композитору Огану Дуряну

Новый памятник открыли в Ереване. Бронзовый бюст установлен в честь композитора и дирижера Огана Дуряна. В этом году отмечается сто лет со дня его рождения, передает «МИР 24». Бюст создал скульптор Гетик Багдасарян. Композиция состоит из трех колонн: портрет композитора в центре, по бокам – его руки. Статуя будет освещаться в темное время суток, а в ее нижней части установлены динамики, через которые будут звучать сочинения музыканта.
«Этот памятник и эта музыка, которая будет здесь звучать, нас сделала более образованными, более человечными, более добрыми. Сюда будет приходить молодежь, будут приходить туристы, горожане слушать его музыку, вдохновляться. И будет жить Оган Дурян, потому что люди великие не умирают, они всегда живут в памяти людей»,
– рассказал художественный руководитель Ереванского театра кукол им. Туманяна Рубен Бабаян.
Огана Дуряна называют одним из самых ярких композиторов ХХ века. Он сотрудничал с Венской оперой, Московским симфоническим оркестром и Оперным театром Авиньона.