Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

В Ереване установили памятник композитору Огану Дуряну

Мир24

Новый памятник открыли в Ереване. Бронзовый бюст установлен в честь композитора и дирижера Огана Дуряна. В этом году отмечается сто лет со дня его рождения, передает «МИР 24». Бюст создал скульптор Гетик Багдасарян. Композиция состоит из трех колонн: портрет композитора в центре, по бокам – его руки. Статуя будет освещаться в темное время суток, а в ее нижней части установлены динамики, через которые будут звучать сочинения музыканта.

В Ереване установили памятник композитору Огану Дуряну
Фото: Мир24Мир24

«Этот памятник и эта музыка, которая будет здесь звучать, нас сделала более образованными, более человечными, более добрыми. Сюда будет приходить молодежь, будут приходить туристы, горожане слушать его музыку, вдохновляться. И будет жить Оган Дурян, потому что люди великие не умирают, они всегда живут в памяти людей»,

– рассказал художественный руководитель Ереванского театра кукол им. Туманяна Рубен Бабаян.

Огана Дуряна называют одним из самых ярких композиторов ХХ века. Он сотрудничал с Венской оперой, Московским симфоническим оркестром и Оперным театром Авиньона.

Заграница,Рубен Бабаян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители