Российская туристка ужаснулась старому отелю на Кубе

Россиянка доверилась туроператору, который посоветовал ей вместо Таиланда отправиться на Кубу. В итоге туристка осталась недовольна отдыхом, который, по ее словам, не стоит потраченных денег.

Путешественница приобрела 10-дневный тур в Варадеро за 193 тысячи рублей. Однако оказалось, что такая продолжительность отдыха крайне мала для столь длительного перелета и резкой смены климата, передает издание «Тонкости туризма».

«Не стоит планировать, что вы прилетите и сразу бодрые побежите на пляж: первый день отпуска вы скорее всего проведете в кровати», — отметила туристка.

Она добавила, что отель в Варадеро в последний раз ремонтировали в 2005 году. В связи с этим в нем все устаревшее, а мебель и предметы интерьера откровенно старые. Более того, на территории нет аниматоров и каких-либо развлечений или магазинов.