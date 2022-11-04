Доха за один день: чем заняться за 24 часа

Расскажем, куда можно пойти, если у путешественника имеется всего один день для знакомства со столицей Катара.
Это лучший способ начать свой маршрут по Дохе за один день. Сук Вакиф, конечно, не Жемчужина Катара, однако его посещение любопытно, особенно если вы никогда не были в стране с такой культурой.
Очень важно, чтобы вы соблюдали правила их религии, они очень строгие. Если вы женщина, держите плечи закрытыми и старайтесь избегать шорт. Мужчинам не следует носить шорты выше колен.
Здесь предостаточно магазинов товаров для рукоделия, ювелирных магазинов, однако, это совсем другой мир, совсем не похожий на западный. Сук Вакиф – это самый традиционный район Дохи, и не имеет ничего общего с деловым центром, расположенным через залив.
Это одно из самых красивых зданий, которые стоит посетить в Дохе за один день. Музей расположен рядом с заливом. Его посещение настоятельно рекомендуется во время однодневного тура по Дохе. Нет необходимости заходить внутрь, хотя многие, не колеблясь, сделают это в зависимости от того, насколько жарко, чтобы почувствовать облегчение. Архитектура и виды из музея очень красивые.
Это самое красивое место в Дохе. Побродить там некоторое время, наслаждаясь морским бризом и любуясь современными пейзажами катарской столицы – это настоящее удовольствие. Однако знаменитые песчаные бури могут испортить вам вид.
Для любителей шоппинга этот роскошный торговый центр является обязательным для посещения. Он вдохновлен отелем Venice в Лас-Вегасе, вы даже можете покататься на гондоле по каналу, который проходит через центр магазинов. Конечно, если вы собираетесь делать покупки, отправляйтесь с полным кошельком, так как он считается одним из самых дорогих торговых центров в мире.
Вы также можете воспользоваться возможностью поесть там, так как в Дохе есть множество ресторанов, где можно достаточно недорого перекусить.
Если у вас есть свободное время, постарайтесь добраться сюда. Искусственный архипелаг «Жемчужина Катара» был создан для шейхов и миллионеров. Здесь расположены самые роскошные отели и предприятия города и страны. Здесь через каждый 50 метров можно увидеть Ferrari. Никого не оставит равнодушным пристань для яхт Порту-Арабия, расположенного в этом районе, где вы увидите впечатляющие яхты и катера.