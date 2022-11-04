Доха за один день: чем заняться за 24 часа

Расскажем, куда можно пойти, если у путешественника имеется всего один день для знакомства со столицей Катара.

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Осмотр достопримечательностей на базаре (Сук Вакиф)

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Это лучший способ начать свой маршрут по Дохе за один день. Сук Вакиф, конечно, не Жемчужина Катара, однако его посещение любопытно, особенно если вы никогда не были в стране с такой культурой.

Очень важно, чтобы вы соблюдали правила их религии, они очень строгие. Если вы женщина, держите плечи закрытыми и старайтесь избегать шорт. Мужчинам не следует носить шорты выше колен.

Здесь предостаточно магазинов товаров для рукоделия, ювелирных магазинов, однако, это совсем другой мир, совсем не похожий на западный. Сук Вакиф – это самый традиционный район Дохи, и не имеет ничего общего с деловым центром, расположенным через залив.

2. Посетите Музей исламского искусства

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Это одно из самых красивых зданий, которые стоит посетить в Дохе за один день. Музей расположен рядом с заливом. Его посещение настоятельно рекомендуется во время однодневного тура по Дохе. Нет необходимости заходить внутрь, хотя многие, не колеблясь, сделают это в зависимости от того, насколько жарко, чтобы почувствовать облегчение. Архитектура и виды из музея очень красивые.

3. Прогуляйтесь по набережной Корниш

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Это самое красивое место в Дохе. Побродить там некоторое время, наслаждаясь морским бризом и любуясь современными пейзажами катарской столицы – это настоящее удовольствие. Однако знаменитые песчаные бури могут испортить вам вид.

4. Поразитесь роскоши Вилладжио Катар

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Для любителей шоппинга этот роскошный торговый центр является обязательным для посещения. Он вдохновлен отелем Venice в Лас-Вегасе, вы даже можете покататься на гондоле по каналу, который проходит через центр магазинов. Конечно, если вы собираетесь делать покупки, отправляйтесь с полным кошельком, так как он считается одним из самых дорогих торговых центров в мире.

Вы также можете воспользоваться возможностью поесть там, так как в Дохе есть множество ресторанов, где можно достаточно недорого перекусить.

5. Жемчужина Катара

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