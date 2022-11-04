Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
49 минут назад

Доха за один день: чем заняться за 24 часа

Inc-News

Расскажем, куда можно пойти, если у путешественника имеется всего один день для знакомства со столицей Катара.

Доха за один день: чем заняться за 24 часа
Фото: Inc-NewsInc-News

Осмотр достопримечательностей на базаре (Сук Вакиф)

Inc-News

Это лучший способ начать свой маршрут по Дохе за один день. Сук Вакиф, конечно, не Жемчужина Катара, однако его посещение любопытно, особенно если вы никогда не были в стране с такой культурой.

Очень важно, чтобы вы соблюдали правила их религии, они очень строгие. Если вы женщина, держите плечи закрытыми и старайтесь избегать шорт. Мужчинам не следует носить шорты выше колен.

Здесь предостаточно магазинов товаров для рукоделия, ювелирных магазинов, однако, это совсем другой мир, совсем не похожий на западный. Сук Вакиф – это самый традиционный район Дохи, и не имеет ничего общего с деловым центром, расположенным через залив.

2. Посетите Музей исламского искусства

Inc-News

Это одно из самых красивых зданий, которые стоит посетить в Дохе за один день. Музей расположен рядом с заливом. Его посещение настоятельно рекомендуется во время однодневного тура по Дохе. Нет необходимости заходить внутрь, хотя многие, не колеблясь, сделают это в зависимости от того, насколько жарко, чтобы почувствовать облегчение. Архитектура и виды из музея очень красивые.

3. Прогуляйтесь по набережной Корниш

Inc-News

Это самое красивое место в Дохе. Побродить там некоторое время, наслаждаясь морским бризом и любуясь современными пейзажами катарской столицы – это настоящее удовольствие. Однако знаменитые песчаные бури могут испортить вам вид.

4. Поразитесь роскоши Вилладжио Катар

Inc-News

Для любителей шоппинга этот роскошный торговый центр является обязательным для посещения. Он вдохновлен отелем Venice в Лас-Вегасе, вы даже можете покататься на гондоле по каналу, который проходит через центр магазинов. Конечно, если вы собираетесь делать покупки, отправляйтесь с полным кошельком, так как он считается одним из самых дорогих торговых центров в мире.

Вы также можете воспользоваться возможностью поесть там, так как в Дохе есть множество ресторанов, где можно достаточно недорого перекусить.

5. Жемчужина Катара

Inc-News

Если у вас есть свободное время, постарайтесь добраться сюда. Искусственный архипелаг «Жемчужина Катара» был создан для шейхов и миллионеров. Здесь расположены самые роскошные отели и предприятия города и страны. Здесь через каждый 50 метров можно увидеть Ferrari. Никого не оставит равнодушным пристань для яхт Порту-Арабия, расположенного в этом районе, где вы увидите впечатляющие яхты и катера.

Заграница,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители