Почему в Египет туристы редко едут на длительный срок

Большинство (63%) участников опроса в телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» чаще всего бронируют туры в Египет длительностью 10–12 дней. Еще треть отметили, что львиная доля заявок приходится на недельные турпакеты. Туры продолжительностью 2 недели и более преобладают лишь у 5% турагентов.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Представители турагентств поясняют, почему их клиенты чаще выбирают недельный отдых. Туры на 8 дней / 7 ночей часто подгорают, поэтому их берут те, кто хочет сэкономить. Другую причину непопулярности турпакетов на длительный срок назвал Дмитрий Чистяков («Тройка-Тур»). По его мнению, туроператоры непропорционально рассчитывают цены на 8 и более ночей: «На 7 ночей – 120 тыс. на двоих, а на 8 ночей – 180–220. Туристы не понимают, почему стоимость одной ночи 60 и более тысяч. То же самое касается 9 ночей, хотя в значительно меньшей степени. Далее рост цены как-то стабилизируется, но не всегда».

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Наконец, турагенты отмечают, что платить за 14 дней в Египте более 200 тыс. руб. желающих не так много: в этой ценовой категории курорты Красного моря конкурируют с недельными поездками в экзотические страны, например, в Таиланд и на Шри-Ланку.

Тем не менее представители розницы наблюдают, что в последнее время все чаще появляются заявки от желающих отдохнуть в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе 3 недели и более. «У меня три семьи забронировались на 19–21 ночь». «Есть заказы и на поездки более месяца».

Найти подходящий тур на 3 недели с вылетом из Москвы нетрудно. А вот в Санкт-Петербурге вариантов меньше. Тур длительностью до 14 дней можно приобрести в компании Библио-Глобус. Это единственный туроператор, летающий из Пулково дважды в неделю на каждый из курортов Красного моря – на рейсах египетской AlMasria Universal Airlines.

С 3 ноября запланированы вылеты Nordwind в Хургаду в партнерстве с Pegas Touristik. Судя по информации на сайте туроператора, он формирует туры на 21, 23 и 31 ночь. Правда, на ноябрь анонсировано всего 4 рейса.