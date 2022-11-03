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26 минут назад

Еще две страны отказались от ковидных ограничений для туристов

TourDom

Правительство Перу отменило Указ о чрезвычайном положении, введенном из-за коронавируса в марте 2020 года. Ковидные ограничения при въезде в страну больше не действуют. Теперь туристам не нужно показывать результаты отрицательного ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Еще две страны отказались от ковидных ограничений для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Перу стало последним государством в Южной Америке, которое вернулось к допандемийному туризму. К российским путешественникам страна относится лояльно: для поездок сюда виза не нужна, требуется только загранпаспорт. Однако прямых рейсов из России в Перу нет. Перелет с пересадками в ноябре, по данным агрегаторов, стоит минимум 63 тыс. руб. в одну сторону.

Страны на других континентах не отстают: в конце октября сняли все ковидные ограничения для туристов в Эфиопии. Власти сохранили несколько рекомендаций для гостей, в частности, их просят носить маски и сдавать тесты, если они плохо почувствуют себя во время поездки. Людям с подтвержденным коронавирусом нужно самоизолироваться. Для путешествия в Эфиопию нужны загранпаспорт и виза, которая стоит 40 долларов.

С 1 октября стало проще приезжать в Таиланд, где у туристов больше не просят сертификаты и результаты ПЦР-тестирования. Кроме того, россиянам разрешили оставаться на территории страны без визы дольше – 45 дней вместо 30. Антиковидные меры предосторожности в октябре отменили и для гостей Тайваня.

А вот на Филиппинах к отказу от ограничений из-за COVID-19 пока не готовы, но упростили условия въезда иностранных туристов. Вместо декларации здоровья (One Health Pass) гости теперь будут заполнять более короткую eArrival card, причем сделать это можно как за 72 часа до вылета, так и в аэропорту назначения. Остальные правила не изменились: полностью вакцинированным путешественникам не нужно сдавать тест, от непривитых требуют пройти тестирование на антиген за сутки до прибытия или по прилете.

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