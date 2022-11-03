Еще две страны отказались от ковидных ограничений для туристов

Правительство Перу отменило Указ о чрезвычайном положении, введенном из-за коронавируса в марте 2020 года. Ковидные ограничения при въезде в страну больше не действуют. Теперь туристам не нужно показывать результаты отрицательного ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Перу стало последним государством в Южной Америке, которое вернулось к допандемийному туризму. К российским путешественникам страна относится лояльно: для поездок сюда виза не нужна, требуется только загранпаспорт. Однако прямых рейсов из России в Перу нет. Перелет с пересадками в ноябре, по данным агрегаторов, стоит минимум 63 тыс. руб. в одну сторону.

Страны на других континентах не отстают: в конце октября сняли все ковидные ограничения для туристов в Эфиопии. Власти сохранили несколько рекомендаций для гостей, в частности, их просят носить маски и сдавать тесты, если они плохо почувствуют себя во время поездки. Людям с подтвержденным коронавирусом нужно самоизолироваться. Для путешествия в Эфиопию нужны загранпаспорт и виза, которая стоит 40 долларов.

С 1 октября стало проще приезжать в Таиланд, где у туристов больше не просят сертификаты и результаты ПЦР-тестирования. Кроме того, россиянам разрешили оставаться на территории страны без визы дольше – 45 дней вместо 30. Антиковидные меры предосторожности в октябре отменили и для гостей Тайваня.