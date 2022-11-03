Мандариновый дворец Абу-Даби

PAC GROUP приглашает вас заново открыть для себя волшебное очарование Emirates Palace, культовой достопримечательности Абу-Даби, который олицетворяет собой истинное арабское гостеприимство. Гостей здесь ждет незабываемый отдых – они смогут полностью отключиться от внешнего мира в просторных полностью отремонтированных номерах и люксах Emirates Palace, которые отличаются роскошным современным дизайном с элегантными арабскими акцентами и идеально отражают ощущение свободы в отеле.

Фото: TourDom TourDom

Каждый дюйм обновленного курорта Emirates Palace был спроектирован с учетом потребностей и желаний каждого гостя – красота природы сочетается с ультрасовременными развлечениями, среди которых два потрясающих бассейна с водными горками и лежаками над водой.

Недавно в Emirates Palace открылся новый кулинарный центр Talea, первый ресторан за пределами Италии, основанный шеф-поваром Антонио Гуида – обладателем двух звезд Мишлен. В новом ресторане гости смогут насладиться сезонными и аутентичными итальянскими блюдами в элегантной, но оживленной обстановке с открытой кухней.