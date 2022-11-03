8 доступных россиянам теплых стран для Нового года

Пандемия коронавируса и геополитический кризис сильно осложнили возможность свободно путешествовать по миру. Большинство любимых курортных направлений оказались либо совсем отрезаны для россиян из-за сложных маршрутов, либо невероятно подорожали. Однако у отечественных туристов все еще есть шанс провести зимний отпуск на пляже в теплых краях. В том, какие заграничные направления доступны россиянам зимой 2022 года, разбиралась «Лента.ру».

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Турция

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Из-за кризиса и ограниченного авиасообщения стоимость новогодних туров взлетела в разы. Наиболее заметно благодаря высокому спросу подорожала Турция. Республика уже давно прослыла самой надежной альтернативой закрытым западным странам и запасным аэродромом для многих россиян. Отложив мечты о посещении Европы и Карибов, туристы часто решают провести зимние каникулы в Стамбуле, Анталье или же на горнолыжных курортах Турции — в Паландокене, Эрджиесе, Улудаге, Карталкае, Давразе.

Одна из причин отмечать Новый год в Турции — праздничное меню ресторанов, которые будут ломиться от яств. Помимо традиционных для страны кебабов, рыбных деликатесов, фаршированной индейки и килограммовых порций десерта турки в отелях с программой «все включено» делают привычные русскому желудку оливье, селедку под шубой и бутерброды с икрой.

Добраться в страну можно как прямыми регулярными рейсами, так и чартерами. Из-за повышенного спроса прямой перелет на одного человека в обе стороны начинается от 60 тысяч рублей. При этом в декабре планирует возобновить перелеты в Турцию российский лоукостер «Победа», билеты в одну сторону в новогодние праздники стоят в пределах 24-25 тысяч рублей.

В целом новогодние путевки подорожали как минимум в два раза. Так, в прошлом году недельный тур на Новый год на двоих по системе «все включено» в четырехзвездочный отель Антальи можно было купить за 62,5 тысячи рублей. В этом году самая дешевая путевка в трехзвездочный отель начинается от 130 тысяч рублей на двоих.

Для посещения Турции не требуется ПЦР-тест, сертификат переболевшего ковидом или документ о вакцинации, с начала лета в республике отменили и масочный режим

ОАЭ

В отличие от Турции, путевки в ОАЭ выросли для россиян всего на 10-15 процентов. В прошлом году новогодний тур в трехзвездочный отель на двоих с завтраками стоил 122,5 тысячи рублей, в 2022 году — 131,2 тысячи рублей. Туроператоры советуют выбирать пакетные туры, поскольку они сейчас дешевле. Так, прямой перелет из Москвы в Дубай и обратно обойдется в 122 тысячи рублей. Можно, конечно, и сэкономить — слетать за 56 тысяч, однако тогда в пути приведется провести 17,5 часа.

В ОАЭ есть отели на любой вкус и кошелек. Самым дорогим и часто посещаемым эмиратом считается Дубай, а самым бюджетным и скучным — Рас-эль-Хайма. Желающие сэкономить обычно снимают мини-отели или квартиры. Хотя сейчас, по словам туроператоров, многие россияне выбирают дорогой отдых — все активнее растет спрос на отели класса премиум. Некоторые туристы, отправляясь на курорт богачей Мальдивы, любят заскочить на пару дней в Дубай.

В Эмиратах с сентября отменили масочный режим, однако для въезда по-прежнему нужен отрицательный ПЦР-тест. Еще один тест туристы обязаны сдать по прибытии в страну: для вакцинированных он будет действителен месяц, для непривитых путешественников — семь дней.

131 000 рублей стоит новогодний тур в ОАЭ на двоих

Карты «Мир» как в Турции, так и в ОАЭ не принимают, поэтому туроператоры придумали способ, который позволит туристам оплатить экскурсии. Сделать это можно через банковское приложении или через личный кабинет на сайте туристической фирмы. При этом расплачиваться можно любыми российскими картами, включая Visa и Mastercard. Для других расходов россиянам рекомендуют оформить карту зарубежного банка или же запастись наличной валютой.

Египет

Многие на Новый год отправляются в Египет. Туристы выбирают эту страну, поскольку не нужно думать о напитках и питании — отели работают по системе «все включено», к тому же в конце декабря — начале января уже не так жарко. Гораздо теплее в Шарм-эш-Шейхе или Дахабе — температура воздуха достигает в среднем 24 градусов, а вот на западном побережье Красного моря, в Хургаде, — в среднем около 21-23 градусов тепла.

Купаться в это время можно, но не очень комфортно, поскольку вода быстро остывает. Кроме того, в межсезонье в стране дуют сильные ветры.

Стремясь заманить как можно больше путешественников, власти отменили все антиковидные ограничения. Теперь туристам не нужны ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста. Единственное — придется обзавестись визой. Купить ее можно в здании аэропорта за 25 долларов (1,5 тысячи рублей).

Отдохнуть в Египте можно довольно дешево. Так, путевка в трехзвездочный отель с питанием по системе «все включено» с 29 декабря по 4 января начинается от 106,5 тысячи рублей на двоих. Прямой рейс из Москвы в Хургаду и обратно стоит от 65 тысяч рублей, из Шарм-эш-Шейха — от 76,5 тысячи рублей.

Для покупки сувениров туристам придется захватить с собой в Египет либо карту иностранного банка, либо доллары или евро наличными — «Мир» в стране пока не принимают

Таиланд

Впрочем, рекорды по популярности у россиян по-прежнему бьют азиатские элитные курорты с теплым морем. Так, Таиланд ежегодно посещают десятки миллионов путешественников. Одни едут в небольшую азиатскую страну, объединяющую около 250 островов, за пляжным туризмом, другие — побывать в барах и клубах, третьи — ищут просветления, занимаясь йогой и медитациями, или стремятся насладиться нетронутой природой.

Большая российская диаспора проживает на Пхангане, который называют «тайским Бали». Помимо этого, туристам также нравятся шумная Паттайя, Краби, Пхукет, Самуи и острова архипелага Пхи-Пхи, получившие мировую известность после фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Но есть менее известные острова, воплощающие спокойствие и райскую идиллию. Например, острова Яо-Яй, Самет или Ко Липе, расположенный недалеко от границы с Малайзией. Здесь десятки пляжей с белоснежным песком радуют любителей снорклинга и дайвинга.

Хорошую новость для российских туристов тайские власти сообщили в самом начале лета, отменив обязательный карантин для приезжающих в страну. Теперь вакцинированным путешественникам при пересечении границы нужно показать сертификат о прививке и медицинскую страховку, покрывающую расходы на сумму не менее 10 тысяч долларов. Непривитые россияне должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Кроме того, с 1 июля отменилось требование об обязательной регистрации в Thailand Pass.

Из России в страну вновь запустили чартеры из пяти регионов — столицы и четырех дальневосточных городов. К тому же Москва и Бангкок обсуждают возможность запуска российской платежной системы «Мир» на территории страны.

240 000 рублей стоит новогодний тур в Таиланд на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле

Что касается новогодних туров, то размещение на двоих в трехзвездочном отеле Таиланда с завтраками может обойтись минимум в 240 тысяч рублей. Самостоятельным туристам за билет в обе стороны на одного придется заплатить от 125 тысяч рублей.

Бали

Идеальным местом для зимовки россиян уже который год остаются курорты Индонезии, например, Бали. Многие приезжают на Остров богов в конце осени и остаются до весны. Единственная сложность — полет на этот индонезийский остров может занять 16 до 35 часов. Прямых рейсов до Бали нет, сейчас туда можно добраться с одной пересадкой через Дубай, Доху или Стамбул.

Помимо этого, для въезда в страну власти требуют от туристов предоставить сертификат о полной вакцинации — например, две дозы «Спутника», «Спутник Лайт» допускается только в качестве бустера. Сертификат переболевшего ковидом не принимается. К тому же по прилете необходимо оплатить электронную визу, которая стоит 35 долларов (2,1 тысячи рублей). Она позволяет туристам находиться в Индонезии 30 дней. Если путешественники решат остаться дольше, им придется продлить визу еще на 30 дней.

Туроператоры отмечают, что на остров в основном летят молодожены и семьи с детьми. Чаще всего они выбирают туры в отели не ниже четырех звезд, при этом дорогие номера и виллы на праздники уже раскуплены.

Путевки на Новый год с завтраками начинаются от 156 тысяч рублей на человека в трехзвездочные отели, от 160 тысяч в четырехзвездочные гостиницы и от 176 тысяч — в пятизвездочные. Для самостоятельных туристов билеты с одной пересадкой туда и обратно стартуют от 102 тысяч рублей.

В настоящее время между Индонезией и Россией уже идут переговоры о возобновлении прямого сообщения, а также о возможном внедрении российской платежной системы «Мир»

Мальдивы

Ежегодно сотни обеспеченных туристов привлекает один из самых роскошных и дорогостоящих курортов на планете — Мальдивы. Путешественники выбирают острова в Индийском океане за лазурную воду, белоснежные песчаные пляжи, богатую фауну и флору и первоклассный сервис.

Стоимость отеля зависит от расположения, инфраструктуры, развлечений и многих других особенностей. Туристам с туго набитым кошельком можно, например, арендовать целый остров, включая спа-центр, несколько вилл, яхту и обслуживающий персонал. Например, аренда острова Воава стоит от 50 тысяч долларов в сутки.

Впрочем, некоторые путешественники предпочитают отдыхать на элитном курорте с экономией. Например, сокращают продолжительность тура с десяти до семи дней, а также выбирают размещение в недорогих отелях или гест-хаусах. На руку туристам, не желающим спускать большие деньги на отдых, запустили чартерные рейсы из Москвы в Мале. Полеты осуществляются дважды в неделю — по средам и субботам.

По словам туроператоров, в основном россияне выбирают отели уровня четыре-пять звезд с питанием полный пансион. На новогодние праздники туры стоят практически в два раза выше, чем путевки в ноябре и начале декабря.

435 000 рублей стоит недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле «все включено» на Мальдивах

Так, стоимость недельного отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 435 тысяч рублей, с завтраками отдых обойдется в 409 тысяч рублей на двоих. Для самостоятельных туристов прямой перелет в обе стороны из Москвы начинается от 146 тысяч рублей, с пересадками — от 86 тысяч рублей на человека.

Шри-Ланка

Многие россияне предпочитают бороться с зимней хандрой на тропическом острове посреди Индийского океана — Шри-Ланке, что в переводе с санскрита означает «благословенная земля». На острове несколько климатических зон, поэтому путешественники найдут то, что им по душе: на побережье влажно и жарко, ближе к горам — суше и прохладнее. Именно поэтому здесь комфортно уживаются экзотические фрукты, специи, рис, чай и ценные породы деревьев.

Вылететь из Москвы на Шри-Ланку на новогодние каникулы можно прямым рейсом 28 декабря или 31 декабря. Осенью из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга запустили чартеры Azur Air. По прибытии необходимо оформить визу стоимостью 40 долларов (2,5 тысячи рублей).

Размещение в трехзвездочном отеле без питания на девять ночей стоит для двоих от 210 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» обойдется в 262 тысячи рублей, в пятизвездочной гостинице — от 263 тысяч рублей на двоих. Для самостоятельных туристов перелет из российской столицы в Коломбо и обратно стоит от 85 тысяч рублей.

При этом туры из Красноярска обойдутся дешевле: в трехзвездочном отеле без питания — от 148 тысяч рублей за двоих, в четырехзвездочной гостинице с новогодним гала-ужином и системой «все включено» — от 205 тысяч рублей на двоих.

Куба

После возобновления прямых рейсов из Москвы в Гавану на Кубу отправляется все больше россиян. На Остров свободы в основном летят любители тропического климата, которых не устраивает высокая влажность стран Юго-Восточной Азии. Самые популярные курорты — Варадеро и Ольгин. Помимо них путешественники выбирают туры на острова Кайо Санта Мария, Кайо лас Брухас, Кайо Энсеначос.

Куба предлагает туристам из России теплое море, вкусные фрукты, а также дружелюбно настроенных к россиянам местных жителей. Кроме того, иностранцев манит колоритность местных городов с яркой архитектурой и ретроавтомобилями.