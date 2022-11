Где остановиться в Дохе: лучшие районы и отели

Окрестности набережной Корниш

Набережная Корниш – это проспект, который огибает залив и соединяет две очень разные части Доху – традиционную и современную. В ее окрестностях расположены одни из самых дешевых отелей в городе.Стоит отметить, чем ближе вы к традиционному району, тем дешевле будут отели. В этом районе вы сможете найти простые и хорошие номера за 70 евро за ночь. Кроме того, красота Дохи кроется в старом районе. Ну а прогулка на закате по Корниш – это бесценно. Так что это лучший район для проживания.Лучшие отели в районе недалеко от Корниша: Saraya Corniche Hotel, Mövenpick Hotel Doha, DoubleTree by Hilton Doha Old Town.

Сук Вакиф

Теперь расскажем о самом интересном районе для проживания в Дохе. Сук Вакиф - самый популярный базар в городе, а также один из самых атмосферных районов. Хотя небоскребы в столице Катара впечатляют, однако для того, чтобы ощутить сущность Дохи, лучше всего просто прогуляться по этому базару.Здесь расположено довольно много отелей, в основном недорогих. Обычно они большие, с множеством комнат и небольшим количеством предметов роскоши. В то же время Сук Вакиф расположен в самом центре Дохи, и если не очень жарко, отсюда вы легко можете добраться до основных достопримечательностей катарской столицы пешком.Лучшие отели в районе Сук Вакиф: Kingsgate Hotel Doha, Souq Waqif Boutique Hotels – Tivoli, Al Najada Doha Hotel by Tivoli.

Вест-Бэй

Жемчужина Катара

Жемчужина Катара является самым эксклюзивным районом Дохи. В районе Вест-Бэй вы можете получить представление о современности Дохи, однако, если вы хотите познакомиться с экстравагантностью и богатством страны, вы найдете их именно здесь – на искусственном архипелаге «Жемчужина Катара», который состоит из более чем 13 искусственных островов.Имейте в виду, если вы хотите остановиться в Жемчужине Катара, вам придется заплатить более 200 евро за ночь. Несомненно, это самый эксклюзивный район для проживания в Дохе.Лучшие отели в Жемчужине Катара: Marsa Malaz Kempinski, The Pearl; The Ritz-Carlton, Doha; Hilton Doha The Pearl Residences.