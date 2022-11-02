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25 минут назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе на Шри-Ланке

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ выгодно отдохнуть на Шри-Ланке. Туры в ноябре можно приобрести на 15 процентов дешевле, сообщается на сайте организации.

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе на Шри-Ланке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, чтобы сэкономить на путешествии соотечественникам необходимо забронировать отдых в ближайшее время, поскольку сейчас отели предлагают не только специальные цены на размещение, но и другие акции — ранний заезд, поздний выезд, апгрейды питания, скидки на напитки и прочее.

«По информации Tez Tour, на проживание в некоторых отелях в настоящий момент распространяется акция: семь ночей по цене шести. В Pac Group добавляют, что несколько гостиниц предлагают скидки на проживание до 10-15 процентов. В "Русском Экспрессе" сообщили, что в целом скидки на проживание предлагаются до середины декабря», — рассказали в АТОР.

По прогнозам туроператоров, в период зимних каникул популярные отели островного государства будут работать со стопроцентной загрузкой, поэтому возможен дефицит мест.

Что касается стоимости отдыха, компания Tez Tour предлагает отправиться на Шри-Ланку в ноябре на 10 дней за 147 тысяч рублей. В сумму включен перелет, проживание в трехзвездочном отеле на двоих и питание на базе завтраков. Туры на Новый год обойдутся дороже — цена стартует от 272 тысяч рублей на двоих.

У туроператора «Русский Экспресс» на Новый год можно приобрести путевку с проживанием в гостинице категории три звезды от 287 тысяч рублей на двоих. Пакетный тур с перелетом на 10 ночей в четырехзвездочный отель — от 302 тысяч рублей за двоих.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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