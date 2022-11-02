Отели в Турции постепенно переходят на зимнюю концепцию

Многие турецкие отели, продлившие летнюю концепцию отдыха до середины ноября, постепенно вводят зимний режим работы. Корреспондент TourDom.ru выяснил, какие изменения ждут туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В чате отелей турецкой сети Adalya Hotels написали, что они планируют перейти на зимнюю концепцию в 10-х числах ноября, так как пока погода на курортах способствует продлению отдыха. В середине месяца приостановят работу аквапарка и луна-парк. Некоторые бассейны будут подогревать. Часть баров и кафе закроют. Это коснется тех заведений, которые находятся на улице.

В Pine Beach Belek 5* переход на зимнюю концепцию намечен на 14 ноября. Открытые площадки постепенно закроют: бары, рестораны, дискотеку, сцену. Отель переходит на софт-концепцию.

«Будет и детская анимация, и взрослая, но все намного спокойнее. Релакс-отдых, наслаждение природой, морскими прогулками вдоль моря, спа-центрами с бассейнами с морской водой. Отличное питание и импортные напитки остаются, хоть список будет попроще, чем летом», – рассказала представитель отеля.

Отель Spice Hotel & SPA тоже прощается с летом и на время закрывает рестораны, бары и бассейны, которые находятся за пределами основного здания и работа которых может зависеть от погодных условий.