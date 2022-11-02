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3 часа назад

«Потрепан, но не сломлен»: россиянка о курорте на Кубе

Lenta.ru

Россиянка отдохнула на популярном курорте Варадеро на Кубе и описала его фразой «потрепан, но не сломлен». Впечатления путешественницы опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Потрепан, но не сломлен»: россиянка о курорте на Кубе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, она посетила островное государство осенью — практически сразу, как только вернулись прямые рейсы. Тур в четырехзвездочную гостиницу Cubanacan Brisas del Caribe, работающую по системе «все включено», обошелся ей в 193 тысячи рублей на 10 дней.

«Отель древний, последняя реновация в 2005 году. Но камооооон, это же Куба! Я не буду описывать старую мебель и все трещинки, а скажу так: ребята, если не приглядываться, в общем все смотрится вполне прилично, особенно на фоне такой фантастической природы и океана, — высказалась читательница портала. — Полотенца пляжные потрепанные и рваные, но чистые, их выдают за депозит».

При этом туристка отметила, что курорт еще не совсем оправился от кризиса турбизнеса при COVID-19: многие заведения закрыты, в некоторых сократилось меню.

«Но все возвращается — тусовки, музыка, магазины, ретро-автомобили. Варадеро потрепан, но не сломлен. Приезжайте на Кубу, тут замечательно!» — заключила россиянка.

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