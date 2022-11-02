«Потрепан, но не сломлен»: россиянка о курорте на Кубе

«Отель древний, последняя реновация в 2005 году. Но камооооон, это же Куба! Я не буду описывать старую мебель и все трещинки, а скажу так: ребята, если не приглядываться, в общем все смотрится вполне прилично, особенно на фоне такой фантастической природы и океана, — высказалась читательница портала. — Полотенца пляжные потрепанные и рваные, но чистые, их выдают за депозит».