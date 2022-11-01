Опасно ли путешествовать по Бразилии

Многие слышали, что в Бразилии наблюдается достаточно высокий уровень преступности. "Рамблер" решил выяснить, так ли это, и какие правила следует соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Фото: Рамблер Рамблер

Безопасность на улицах

Если же вы планируете отдыхать в курортных районах страны, то там вполне можно чувствовать себя комфортно, поскольку безопасность охраняет специальная туристическая полиция. Но, несмотря на это, осторожность никогда не помешает.

Преступников в Бразилии действительно очень много. И вы даже можете не заметить, как в одно мгновенье останетесь без своих ценных вещей. По словам местных и туристов, особенно стоит быть острожными в очередях и городском транспорте.

Также не стоит отклоняться от туристического маршрута и заглядывать, например, в трущобы или, на первых взгляд, безопасные и безлюдные улицы. Лучше нанять гида, который хорошо знает город, в котором вы запланировали свой отпуск.

Меры предосторожности

Если вы отправляетесь в путешествие в Бразилии, то все ценные вещи, как телефон, дорогие часы, сумки, лучше оставить дома и заменить их более дешевыми вариантами. Ведь если у вас их украдут, то вы не так сильно будете об этом жалеть. Если вы все же взяли эти вещи в поездку, то их, а также документы, перед выходом на улицу необходимо оставить в отеле.

Стоит позаботиться и о своем внешнем виде. Одежда и обувь должны быть неброскими и недорогими. Если вы хотите сделать фотографии или видео окружающих вас красот, то ни в коем случае не носите камеры в руках, лучше крепите их на специальных надежных ремнях.

Крупные суммы денег лучше оставить в сейфе отеля, а те, что вы берете с собой, нужно носить исключительно в передних карманах.