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57 минут назад

Опасно ли путешествовать по Бразилии

Мария Иглина

Многие слышали, что в Бразилии наблюдается достаточно высокий уровень преступности. "Рамблер" решил выяснить, так ли это, и какие правила следует соблюдать, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Опасно ли путешествовать по Бразилии
Фото: РамблерРамблер

Безопасность на улицах

Если же вы планируете отдыхать в курортных районах страны, то там вполне можно чувствовать себя комфортно, поскольку безопасность охраняет специальная туристическая полиция. Но, несмотря на это, осторожность никогда не помешает.

Преступников в Бразилии действительно очень много. И вы даже можете не заметить, как в одно мгновенье останетесь без своих ценных вещей. По словам местных и туристов, особенно стоит быть острожными в очередях и городском транспорте.

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Также не стоит отклоняться от туристического маршрута и заглядывать, например, в трущобы или, на первых взгляд, безопасные и безлюдные улицы. Лучше нанять гида, который хорошо знает город, в котором вы запланировали свой отпуск.

Меры предосторожности

Если вы отправляетесь в путешествие в Бразилии, то все ценные вещи, как телефон, дорогие часы, сумки, лучше оставить дома и заменить их более дешевыми вариантами. Ведь если у вас их украдут, то вы не так сильно будете об этом жалеть. Если вы все же взяли эти вещи в поездку, то их, а также документы, перед выходом на улицу необходимо оставить в отеле.

Стоит позаботиться и о своем внешнем виде. Одежда и обувь должны быть неброскими и недорогими. Если вы хотите сделать фотографии или видео окружающих вас красот, то ни в коем случае не носите камеры в руках, лучше крепите их на специальных надежных ремнях.

Крупные суммы денег лучше оставить в сейфе отеля, а те, что вы берете с собой, нужно носить исключительно в передних карманах.

А если вы все же попали в ситуацию, что вас хотят ограбить, то в этом случае придется расстаться со всеми ценными вещами без сожаления. Не стоит геройствовать или догонять вора, это может быть опасно для жизни.

Заграница,
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