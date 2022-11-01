Пять причин съездить в Гюмри

Первые поселения на месте Гюмри появились задолго до нашей эры. Сегодня это один из древнейших городов Армении, который находится в 126 километрах от Еревана. Гюмри – это город ремесленников, художников, музыкантов, скульпторов и великих артистов. У него было множество названий: Кумайри, Александрополь, Ленинокан. И за каждым из них – огромный пласт истории.

Фото: Мир24 Мир24

Причина №1: насладиться историко-культурный заповедником «Кумайри»

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В городе сохранились каменные свидетели разных эпох. Например, в начале XIX века город назывался Александрополем, в честь русской царицы Александры. В те времена были построены двухэтажные дома из черного и красного туфа.

Кумайри – старое название Гюмри. Этот историко-архитектурный заповедник состоит из 1600 зданий, которые были построены в XVIII-XIX веках и пережили два крупных землетрясения – 1926 и 1988 годов. Когда-то в них жили медники, лудильщики, ювелиры и деревянных дел мастера. Сегодня эти здания находятся под охраной государства.

Приезжающие в Гюмри туристы знают, что лучшие фото получаются на фоне живописных старинных дверей. А в мастерской глиняных изделий предлагают миниатюры, здесь, так же как в России можно купить миниатюры деревянных окошек с резными наличниками.

«Мы приготовили небольшие образцы гюмрийских дверей, чтобы каждый гость мог по своему вкусу их раскрасить и забрать с собой на память о городе. Двери наших зданий уже давно стали визитной карточкой города», – объясняет гончар Лиана Степанян.

В Гюмри почти всегда хорошая погода, поэтому приезжать можно в любое время года, но осенью здесь много праздников.

Причина № 2: принять участие в Дне города

Осенью Гюмри празднует свой день рождения, в это время исторический центр города превращается в пешеходную улицу. Повсюду устанавливают ремесленные палатки, в одной из них продают деревянные изделия, гобелены и ковры, сделанные детьми – в Гюмри детей с малых лет приобщают к искусству и ремеслам.

«В нашем ремесленном центре действуют 36 отделений. Самые распространенные профессии – краснодеревщик, ювелир. Многие получили азы ремесел в своих семьях и приходят к нам, чтобы достичь профессионализма. Ведь в Гюмри принято владеть каким-нибудь ремеслом с самого детства», – рассказывает директор Ремесленного центра Кнарик Агаронян.

Гюмри – родной город советского актера Фрунзика Мкртчяна, известных армянских классиков Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза. Их дома-музеи пользуются популярностью у гюмрийцев и гостей города.

«Я приехал в Гюмри в качестве волонтера, и этот город меня поразил теплотой и самобытностью, – делится впечатлениями турист из Канады Григор Балабанян. – В первый же день я почувствовал, что приехал к родным людям, здесь настолько полно представлена армянская культура и архитектура, в Ереване такого ощущения не было».

Гюмри славится своими сувенирами: тряпичные куклы, кружевные изделия, глиняные гюмрики. Но больше всего туристов удивляют клкланы.

Причина № 3: увезти с собой клклан – музыкальную чашу

Медные, латунные и даже серебряные – клкланы делают из различных металлов. Чаши такой формы еще называют мушурба. Способ их изготовления привезли в Гюмри в начале XIX века армянские мастера, переселившиеся из Турции.

Своему главному символу – клклану гюмрийцы даже воздвигли памятник. Подобные чаши из меди и латуни можно встретить в разных азиатских странах, но именно в Гюмри они музыкальные, они издают своеобразное бульканье во время питья.

«В первую очередь жесть лудим, то есть покрываем тонким слоем олова, чтобы чашка не ржавела. На дно нужно припаять полусферу, чтобы вода в чашке булькала. Это мой отец придумал в 1930-х годах», – рассказывает мастер по изготовлению клкланов Эдик Жамакочян. Сейчас в доме живет третье поколение мастеров, которые делают клкланы.

Чтобы вода булькала, в полусфере, своеобразном половничке, делают небольшое отверстие. В половничке есть воздух, как только наливаешь воду, воздух выходит с обратной стороны, так как отверстия расположены напротив друг друга, отсюда и происходит бульканье.

Бульканье в клклане было придумано для забавы, но «поющие» чаши-кувшинчики стали одним из символов Гюмри. А мастера уверяют, что вода в клкланах долго сохраняется прохладу и свежесть.

Причина №4: посетить Музей кино

Старые улочки города – готовая декорация для съемок художественных фильмов. В 1960-х годах «Арменфильм» снял здесь семь культовых картин, в том числе «Танго нашего детства», «Веселый автобус», «Родник Эгнар». В здании, которому 200 лет, разместился Музей иллюзий и кино.

«Когда мой друг познакомил меня с историей Доходного дома Викилова, построенного в начале ХХ века, сразу возникла идея сделать здесь что-то. Здание пострадало во время землетрясения, мы отремонтировали, почистили и сделали маленький музей», – рассказывает директор музея Айк Демоян.

Айк Демоян много лет собирал афиши старых фильмов, фотографии со съемочных площадок. Коллекция легла в основу музейной экспозиции. Часть экспонатов нашли и в подвале этого дома. На подходе экспозиция об армянах в мировой киноиндустрии.

Причина №5: попробовать рыбные блюда в Черкесском ущелье

Гюмри – популярное туристическое направление. Гостям хочется не только наслаждаться красотами города, но и попробовать местные блюда. В Черкесском ущелье готовят в основном из форели и осетрины, даже пельмени и хинкали – с рыбным фаршем. А традиция зародилась 20 лет назад, когда предприниматели решили открыть здесь рыбное хозяйство.

Черкесское ущелье прекрасно подошло для разведения форели. В нем несколько родников сливаются в речку, где температура воды не превышает 10 градусов круглый год. Самое популярное местное блюдо – рыба в тандыре. Хозяева постоянно экспериментируют и доводят рецепты до совершенства.