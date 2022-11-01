В августе бразильский туризм показал лучший результат за шесть лет

В августе 2022 года бразильский туризм показал лучший результат за последние шесть лет: объем продаж по всей стране составил 17,6 миллиарда реалов (3,3 миллиона долларов). Об этом пишет The Rio Times.
«Сейчас, после пандемии, возобновление туризма уже стало реальностью. У нас здесь есть деловой, культурный, религиозный и чисто пляжный и рыболовный туризм. С севера на юг, с востока на запад мы заботимся о комфорте путешественников», – сказал министр туризма Карлос Брито в интервью программе A Voz do Brasil.
Министр подчеркнул, что правительство работало над укреплением туристической инфраструктуры страны на протяжении всего периода пандемии.
«Было реализовано более 2,9 тысячи проектов, в которые было инвестировано около 2 миллиардов реалов (380 миллионов долларов), поэтому сейчас, после пандемии, наш сектор жив, он активно восстанавливается», – сказал он.
По словам Карлоса Брито, в этом сегменте особенно важен природный (экологический) туризм.
Правительство ожидает, что с января по декабрь 2022 года страна примет 4 миллиона иностранных туристов. Министр также отметил, что круизный сезон в этом году ожидается самым большим за последнее десятилетие.
«Мы говорим о перспективе вливания в экономику около 4 миллиардов реалов и создания около 44 тысяч прямых и косвенных рабочих мест», – сказал Брито.