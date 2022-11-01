В августе бразильский туризм показал лучший результат за шесть лет

«Сейчас, после пандемии, возобновление туризма уже стало реальностью. У нас здесь есть деловой, культурный, религиозный и чисто пляжный и рыболовный туризм. С севера на юг, с востока на запад мы заботимся о комфорте путешественников», – сказал министр туризма Карлос Брито в интервью программе A Voz do Brasil.