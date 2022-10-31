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52 минуты назад

Что творится в Европе в середине осени: видео

Диана Товсепова

Европа в этом сезоне потеряла часть доходов от того, что курорты оказались закрытыми для российских туристов. Да и бизнес стало вести гораздо сложнее из-за подорожавшей электроэнергии. По этой же причине европейские власти стали сильно опасаться приближающейся зимы.

Однако, как оказалось, в некоторых странах Европы до сих пор продолжается лето. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о ситуации в Европе поздней осенью 2022 года.

Места в России, где можно почувствовать себя, как в Европе

Ранее мы писали о том, куда поехать на Новый год в России и как сэкономить.

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