Европа в этом сезоне потеряла часть доходов от того, что курорты оказались закрытыми для российских туристов. Да и бизнес стало вести гораздо сложнее из-за подорожавшей электроэнергии. По этой же причине европейские власти стали сильно опасаться приближающейся зимы.

Однако, как оказалось, в некоторых странах Европы до сих пор продолжается лето. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о ситуации в Европе поздней осенью 2022 года.