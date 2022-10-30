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1 час назад

Россиянка побывала в Турции и обвинила местных в хамском отношении к русским

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Турции в конце сезона и назвала причины, по которым она больше не будет выбирать такой отдых. Разочарованиями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала в Турции и обвинила местных в хамском отношении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как призналась путешественница, ее привлекла хорошая цена путевки (122 тысячи рублей за неделю на двоих), качественный отель и перелет турецкими авиалиниями. Однако по приезде оказалось, что в конце сезона персонал гостиницы стал «очень лениво и неохотно обслуживать» клиентов: например, спа и хаммам работали не каждый день, анимации практически не было, полотенца не меняли даже когда их демонстративно оставляли на полу, а на ресепшне не спешили отвечать на вопросы.

«Продавцы в магазинах, особенно на рынках, очень по-хамски себя ведут. Россиян в этом году тут много, не только туристов, и мне кажется, многим местным это не очень нравится. Такого отношения раньше не замечала никогда. Нагло просят за товар больше, даже если на ценнике указана другая сумма», — обвинила турков в неуважении к русским читательница портала.

Кроме того, впечатление от отдыха испортил обратный рейс, который был задержан на пять часов. В Домодедово выяснилось, что самолет прилетел без багажа — россиянка до сих пор пытается решить вопрос с потерянными чемоданами. Представитель авиакомпании и туроператор, по ее словам, «только разводят руками».

«В Турции сезон подходит к концу, отельеры и перевозчики уже не сильно беспокоятся о своих клиентах: они свое уже заработали», — считает путешественница.

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