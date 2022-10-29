Новый duty free в китайском Хайнане бьет рекорды

Рекордные продажи показал новый крупнейший в мире duty free на Хайнане. За один день магазин продал товаров больше чем на 8 млн долларов. Общий суточный объем продаж 11 магазинов duty free на острове приблизился к 100 млн долларов, что в два раза больше предыдущего рекорда. В чем причина успеха китайского беспошлинного феномена?
В новом хайнаньском молле представлены 800 известных международных и китайских брендов. Свои магазины там открыли YSL, Prada, Burberry, Bottega Veneta, Moncler, Balenciaga, Alexander McQueen, Christian Louboutin и другие. На отдельном этаже площадью 30 тысяч квадратных метров представлены ведущие производители косметической продукции, в том числе Chanel, Dior, Estee Lauder, La Mer, Cle de Peau Beaute. Среди производителей элитного алкоголя — Remy Martin, Martell, Courvoisier, Diageo Whisky Boutique. И более 50 мировых брендов часов и драгоценностей. В их числе Cartier, Van Cleef, Vacheron Constantin, Omega и Chopard.
На Хайнане только что отменили ковидный карантин, и туда приехало огромное число китайцев. Поскольку цены в материковых магазинах выше, а за границу выехать нельзя, внутренние туристы обеспечили в duty free рекордный уровень покупок. Иностранцев в КНР из-за ковида почти не осталось, отмечает руководитель шанхайского офиса China Window Consulting Group Михаил Дроздов:
«Вообще нет никаких международных туристов в Китае, поскольку китайские посольства не открывают туристических виз нигде в мире. В основном туризм в Китае полностью переключен на внутреннюю циркуляцию. Россиян в Китае осталось достаточно мало, и между Китаем и Россией практически отсутствует авиасообщение. Сейчас один рейс в неделю, и то его постоянно отменяют. В основном летают на нем китайские граждане, которые возвращаются в страну, а иностранцев очень мало, потому что невозможно получить китайские визы».
Остров Хайнань — китайский экспериментальный государственный проект свободного торгового порта, сравнимый с нашими особыми экономическими зонами. Там льготное налогообложение и нулевые таможенные тарифы. Изначально он был заточен на иностранных туристов. Но пандемия обрушила планы.
Сейчас товары в местных duty free могут покупать китайцы. С 1 июля 2020 года провинция Хайнань увеличила годовую квоту на беспошлинные покупки с 4200 долларов до почти 14 тысяч долларов на человека.
В день открытия нового гигантского молла там побывали свыше 44 тысяч посетителей. Для стимулирования потребления специально к открытию выпустили потребительские купоны на полмиллиона долларов и еще ваучеры на продукты питания на 140 тысяч. Не так давно Хайнань был крайне привлекательным местом для шопинга и у россиян. Это самое популярное китайское направление для отдыха — самая теплая территория страны с прекрасным пляжным отдыхом, лечебными курортами, и масштабные duty free моллы потенциально добавляли нашим соотечественникам интереса к такому отдыху, особенно на фоне европейских запретов на покупки тяжелого люкса. Комментирует член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:
«В Китае сейчас расцветает пышным цветом внутренний туризм — 1 млрд 200 млн китайцев путешествуют внутри Китая. Китайские туристы покупают швейцарские золотые часы, ювелирные украшения. Я сам видел, как китайцы в той же Италии покупали ящиками вино, которое стартует только от 100 евро за бутылку. Они будут покупать и покупать до тех пор, пока их не начнут выпускать из страны. Китайцы помешаны на брендах, и россияне помешаны на брендах, но дело в том, что у китайцев есть возможность покупать сумки Louis Vuitton стоимостью начиная от 3000 евро и выше. Мы, когда отправляли людей в Китай, до закрытия, их предупреждали, что все, что они знают о брендах, — в Китае нужно умножить примерно на 1,5, а то и на 2. Fendi намного дешевле купить в Италии или Louis Vuitton во Франции, причем на Вандомской площади, чем, например, в том же центре Пекина».
Сейчас по прилете в Китай нужно проходить двухнедельный карантин. Причем место пребывания определяют китайские власти.