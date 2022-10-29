Новый duty free в китайском Хайнане бьет рекорды

«В Китае сейчас расцветает пышным цветом внутренний туризм — 1 млрд 200 млн китайцев путешествуют внутри Китая. Китайские туристы покупают швейцарские золотые часы, ювелирные украшения. Я сам видел, как китайцы в той же Италии покупали ящиками вино, которое стартует только от 100 евро за бутылку. Они будут покупать и покупать до тех пор, пока их не начнут выпускать из страны. Китайцы помешаны на брендах, и россияне помешаны на брендах, но дело в том, что у китайцев есть возможность покупать сумки Louis Vuitton стоимостью начиная от 3000 евро и выше. Мы, когда отправляли людей в Китай, до закрытия, их предупреждали, что все, что они знают о брендах, — в Китае нужно умножить примерно на 1,5, а то и на 2. Fendi намного дешевле купить в Италии или Louis Vuitton во Франции, причем на Вандомской площади, чем, например, в том же центре Пекина».