Почему рейсы Turkish Airlines иногда прилетают без багажа

За прошедший месяц многие пассажиры, которые прилетели из Турции в Москву на рейсах Turkish Airlines, жаловались на то, что остались без багажа. Причем в основном свои вещи не могли получить те, кто оказывался в Домодедово. Во Внуково подобные проблемы, по словам туристов, тоже возникают, но гораздо реже.

Фото: Tourdom Tourdom

Редакция несколько раз отправляла запрос в Turkish Airlines с просьбой прокомментировать причины такой ситуации, но ответ от перевозчика так и не поступил. Поэтому остается только руководствоваться версиями.

А они очень разные. Некоторые туристы предполагают, что авиакомпания увеличила объемы перевозки неких грузов в Россию – чуть ли не запчастей для тех же самолетов, так как в связи с санкциями ощущается дефицит расходников и комплектующих. Однако специалисты с этим не согласны. В одной из туроператорских компаний TourDom.ru сообщили, что наземные службы турецких аэропортов могут просто не справляться с нагрузкой. В связи с окончанием летнего сезона и постепенным уменьшением числа рейсов (необязательно из России. – Ред.) персонал тоже сокращают. Те, кто остался работать, не всегда успевают погрузить вещи пассажиров в самолет, и перевозчику проще отправить чемоданы другим бортом, чем задерживать вылет.

Также собеседник обратил внимание на «бардак» в анталийском аэропорту:

«На табло – один рейс. Подходишь к гейту, а там заявлен другой. Думаю, что просто такое количество рейсов, которые поставили “Турецкие авиалинии”, чтобы помочь турпотоку в Анталью. Они сами не успевают их обслуживать».

Что касается других российских городов, в которые летает перевозчик, о проблемах с багажом там почти не слышно.